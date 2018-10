“En Argentina no hay un pacto político para poner fin a la corrupción”

Mercados en Acción

El abogado cree que el sector privado en ambas naciones debe aportar más: “Tiene que entregar todo su conocimiento sobre el comercio ilícito”.

Juan Félix Marteau sabe de corrupción y lavado de activos: creador y presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) en Argentina y ex coordinador nacional en ese país para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación de Terrorismo en dos administraciones (2006-2008 y 2017-2018), el abogado trasandino visitó Chile para ser parte del seminario “Comercio ilegal y contrabando: una amenaza global” organizado por la Cámara Nacional de Comercio.

- ¿Los gobiernos latinoamericanos tienen armas efectivas para luchar contra la corrupción y el lavado de dinero?

- Los países de la región están organizados en función de mandatos y estándares institucionales, que son los que fijan la ONU y el grupo de acción financiera. Las naciones han tenido menos o más dificultades para cumplir con estas obligaciones y se han conseguido resultados diversos en relación a las amenazas.

Lo que es importante destacar es que lo que se nos está pidiendo hoy a nuestros países es que, más allá de tener las herramientas o las armas para luchar contra este tipo de crímenes, que tienen un alto impacto económico financiero, se tenga una claridad mayor acerca de cuál es el mapa del delito. Es decir, cuál es el tipo y las características del crimen. Se necesita un mayor conocimiento de los riesgos que genera la criminalidad. Si no tenemos claro las potencialidades y vulnerabilidades del enemigo que queremos combatir, las armas no producen resultados.

- ¿Cómo definiría la situación en Argentina?

- Es propia de un país con mucha inestabilidad económica, con problemas de orden político también muy complejos, donde no se vislumbran pactos de la clase política para combatir estos tipos de crímenes. Hay iniciativas parciales, pero no hay un pacto político para poner fin a la corrupción público privada. Acá no basta una manifestación de una facción. Tiene que haber un acuerdo de todos y ese pacto debe ser trasladable a los vecinos, porque de otra manera los culpables ven pasar los gobiernos. Como hemos visto a lo largo del tiempo, se ve un aumento en el crimen organizado y mayores riquezas producidas por estos ilícitos.

- ¿Y en Chile?

- La perspectiva que se tiene desde Argentina es que Chile ha generado un buen marco político institucional, y sobre todo un nivel de crecimiento y estabilidad económica que le permite colocarse un poco fuera de la problemática que nosotros vislumbramos en la región. Da la impresión de que la situación chilena, si bien tiene sus dificultades y amenazas como se ha visto, está fuera de esta problemática tan impregnada en otras naciones.

-¿Qué medida debiese tomar Chile para combatir el lavado de activos?

-La inteligencia estatal -que se pensó para otro tipo de amenazas- tiene que saber y conocer mejor cualquier tipo de crimen organizado. El sector privado también tiene que entregar todo su conocimiento sobre el comercio ilícito y las posibles asociaciones con las estructuras organizadas.

- En Chile a veces es difícil llegar a los dueños naturales de las empresas, ya que están organizados por medio de sociedades. La UAF está intentando cambiar esto. ¿Cómo es la situación en Argentina?

- Obviamente existen las empresas de fachada para no dar cuenta del beneficiario final. El Estado y los bancos muchas veces tienen muchas dificultades. Pueden entender que hay actividades ilegales, y que hay un primer frontis que es falso, pero es muy difícil llegar al beneficiario real. Ahí hay que trabajar mancomunadamente porque generalmente ellos utilizan la transnacionalidad para ocultarse.

- ¿Cómo se controla el comercio ilícito?

- Me convocaron para que dé una visión sobre el aspecto vinculado al lavado de dinero, que está enmarcado dentro del delito de base, que es el contrabando, asociado al comercio ilícito. Me pidieron mostrar el problema: cómo se desarrolla el hecho del contrabando, cuáles son sus características y como se puede controlar.

- ¿Cuáles son los efectos de este delito?

- Ese delito produce mucho dinero que se recicla o se legitima en el propio país o región, entonces ahí se multiplican los efectos perversos del delito.