¿Es momento para comprar acciones? Los estrategas de la banca de inversión global tienen opiniones divididas

Mercados en Acción

"Creemos que las acciones aún ofrecen potencial alcista y que el ciclo está lejos de terminar", dijeron en JPMorgan Chase, mientras en Morgan Stanley aún creen que el invierno llegó para quedarse al mercado bursátil internacional.

Los estrategas de los bancos de inversión están divididos sobre si, tras el tumultuoso inicio de año, ya es un buen momento para comprar acciones o no.

Según Mislav Matejka, de JPMorgan Chase & Co., los riesgos que enfrentan las acciones globales ahora están descontados, según Mislav Matejka de JPMorgan Chase & Co.

Ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo se adentrarán más en territorio agresivo, "al menos en relación con lo que se cotiza actualmente", escribieron estrategas encabezados por Matejka en una nota el lunes. Mientras tanto, la inflación general está alcanzando su punto máximo y es probable que las ganancias sorprendan positivamente. "Creemos que las acciones aún ofrecen potencial alcista y que el ciclo está lejos de terminar", dijeron.

Las acciones estadounidenses y europeas comenzaron el año con el pie izquierdo en medio de temores de que un endurecimiento monetario más agresivo para controlar la inflación conduzca a una fuerte desaceleración del crecimiento económico. Si bien una sólida temporada de ganancias está ayudando a aliviar algunas preocupaciones sobre un contexto macroeconómico menos indulgente, los mercados de acciones se han mantenido volátiles y los estrategas están divididos sobre las perspectivas para el resto del año.

"Creemos que es incorrecto posicionarse para una recesión, dadas las condiciones de financiamiento aún extremadamente favorables", mercados laborales muy fuertes, fuertes flujos de efectivo corporativos y el probable fondo del crecimiento económico en China, escribió el equipo de JPMorgan.

Mirada cautelosa

Por el contrario, el estratega jefe de acciones de Estados Unidos de Morgan Stanley, Michael Wilson, reiteró hoy que "el invierno está aquí" para las acciones.

"El riesgo de ganancias está aumentando para una franja más amplia del mercado de lo que la mayoría de los inversores esperan, ya que el aumento de los inventarios se encuentra con la disminución de la demanda", escribieron en una nota los estrategas dirigidos por Wilson. Enumeraron las decepciones de ganancias de los favoritos del mercado pandémico, incluidos Netflix Inc., Paypal Holdings Inc. y el propietario de Facebook, Meta Platforms Inc., como ejemplos de la "recuperación del consumo excesivo del año pasado".

Si bien Wilson recomienda a los inversionistas que se posicionen a la defensiva ante más desventajas, el equipo de JPMorgan dice que los inversionistas deberían seguir la estrategia opuesta, con una posición infraponderada en sectores defensivos tradicionales como bienes raíces, bienes de consumo básico y acciones de atención médica.