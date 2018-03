Estas son las instituciones que eligió Sebastián Piñera para administrar su fideicomiso ciego

Mercados en Acción

Quedarán a cargo de la fortuna de US$ 1.170 millones.

A sólo cuatro días del cambio de mando, el presidente electo Sebastián Piñera finalmente definió el mandato para la administración de su patrimonio, uno de los mayores de Chile.

A través de un comunicado, Piñera informó que se han celebrado cuatro mandatos especiales según la ley 20.880 por un total de US$ 665 millones, y dos mandatos ciegos voluntarios por un total de US$ 504 millones.

Del total de activos entregados en mandatos a terceros, que es de US$ 1.170 millones, un 22,5% corresponde a activos que la ley 20.880 obliga a ser administrados mediante mandatos especiales; y el 77,5% restante se ha incorporado en forma voluntaria a los diferentes mandatos.

La administración de su fortuna y la de su familia quedó a cargo de cuatro instituciones.

Este es el detalle del patrimonio de Piñera:

i. Mandato Especial de Administración de Cartera de Valores celebrado entre Sebastián Piñera E. y BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a u$ 2 MM, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de US$ 1,1 millón, sino también, otros activos de manera voluntaria por US$ 900 mil.

ii. Mandato Especial de Administración de Cartera de Valores celebrado entre Bancard Inversiones Ltda. y BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a US$ 226 millones, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de US$ 119 millones, sino también, otros activos de manera voluntaria por US$ 107 millones.

iii. Mandato Especial de Administración de Cartera de Valores celebrado entre Bancard Inversiones Ltda. y Moneda S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a US$ 227 millones, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de US$ 143 millones, sino también, otros activos de manera voluntaria por US$ 84 millones .

iv. Mandato Especial de Administración de Cartera de Valores celebrado entre Bancard Inversiones Ltda. y Altis S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a US$ 210 millones, que considera no sólo activos de los requeridos por el artículo 26 de la ley 20.880, por un monto de US$ 1 millones, sino también, otros activos de manera voluntaria por US$ 209 millones.

Cecilia Morel

En relación su esposa y futura primera dama, Cecilia Morel, precisó que "en cumplimiento de su decisión de adscribir voluntariamente a los compromisos e iniciativas que yo asumí", entregó en préstamo a Bancard Inversiones sus activos financieros en exceso de UF 25.000, para que estos sean administrados a través de los Mandatos Especiales regulados por la ley 20.880 que dicha sociedad ha suscrito.

Esta decisión se adoptó por el hecho de que la legislación vigente no le permite a Cecilia Morel Montes suscribir Mandatos Especiales de aquellos regulados por la referida ley.

Los hijos

Respecto a sus hijos, el presidente detalló que se celebraron dos mandatos adicionales de administración de cartera ciegos y voluntarios, que se identifican a continuación:

i. Mandato Especial Voluntario de Administración de Cartera de Valores celebrado entre Inversiones Santa Cecilia S.A. y BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a US$ 247 millones.

ii. Mandato Especial Voluntario de Administración de Cartera de Valores celebrado entre Inversiones Santa Cecilia S.A. y Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, por un monto total equivalente a US$$ 257 millones.