Exdirector de Blanco y Negro apelará en la justicia a la sanción impuesta por la CMF

Mercados en Acción

Aunque Paul Fontaine aceptó los hechos descritos por el organismo, se defiende y señala que no infringió la Ley de Mercado de Valores.

Nuevamente una sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se relaciona con Blanco y Negro. Este jueves, el regulador financiero informó del castigo a su exdirector, Paul Fontaine, por infringir el deber de abstención establecido en el artículo 165 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, algo que él desmiente.

La CMF concluyó que el economista, mientras fue miembro del directorio de la controladora de Colo Colo, enajenó acciones de dicha sociedad estando en conocimiento de los estados financieros al 30 de junio del 2018, aprobados por el directorio, y que a la fecha de las transacciones no eran de conocimiento público.



Así, Fontaine infringió el deber de abstención, que consiste en la prohibición de adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas, los valores sobre los cuales posea información privilegiada. De esta forma, la comisión lo obligó a pagar una multa a beneficio fiscal por UF 2.000, es decir, unos $ 57,4 millones.

De todas formas, la resolución desestimó la intención de hacer de uso de información privilegiada, toda vez que el motivo de la transacción realizada por el economista se debe a que las acciones que poseía ya no eran útiles para efectos de aumentar la posición en el directorio, explicación que resultó consistente con los demás antecedentes del expediente, según el documento emitido por el regulador.

Los hechos

La CMF relató en el texto de la sanción que Fontaine asistió a una sesión de directorio el 23 de agosto de 2018, donde se aprobaron los Estados Financieros de Blanco y Negro, y que luego, al día siguiente, este vendió 110.244 acciones de Colo-Colo a un precio promedio de $ 299 por papel por un monto total de $ 32,9 millones, luego de que este diera una orden a Santander Corredores de Bolsa.

También el 24 de agosto, el entonces director de Blanco y Negro transó otros 14.408 títulos de la sociedad a un valor promedio de $ 290, alcanzando la suma de $ 4,1 millones tras una instrucción dada a BanChile Corredores de Bolsa.

Los estados financieros de la sociedad que fueron aprobados el 23 de agosto por los directores, entre ellos el economista, fueron enviados a la propia CMF y a los organismos correspondientes el día 28 de ese mes.

"En razón de todo lo expuesto, esta Comisión ha llegado a la convicción de que el Investigado ha incurrido en infracción al deber de abstención, consistente en adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas los valores sobre los cuales posea información privilegiada, previsto en el artículo 165 de la Ley N° 18.045, y que los descargos del Investigado no permiten desvirtuar los cargos formulados", dice la entidad reguladora.

La defensa de Fontaine

"El tema es si tuve acceso a alguna información privilegiada, y mi percepción es que no", dijo Paul Fontaine consultado por DF sobre la sanción impuesta por la CMF.

El economista, que dejó su cargo en la entidad en abril del año pasado, aceptó los hechos relatados por el regulador en el fallo, aunque defiende que en su caso no hubo uso de información privilegiada, por lo que apelará la sanción en la justicia.

"Básicamente, el tema en discusión es si hubo o no hubo información privilegiada. La Ley 18.046 estipula lo que es información privilegiada y mi percepción es que no hubo. La CMF está diciendo que sí y dice que sí no por un concepto específico, sino porque fui al directorio, lo que fue un hecho cierto. Ellos (la CMF) son juez y parte, así que voy a apelar para que un Tribunal tercero determine si es un caso o no de información privilegiada", indica.

Fontaine explicó que uno de los problemas que llevó a esta decisión de la entidad reguladora fue que la sociedad deportiva no envió a la CMF y a otros organismos del mercado sus estados financieros inmediatamente después de que habían sido aprobados por él y por el resto de los directores, el 23 de agosto de 2018, como, según él, suele suceder.

"Esperé al directorio para cerciorarme de que no hubiera nada relevante y no había. El problema que tuve, y fue un gran error, es que lamentablemente Blanco y Negro no mandó los estados financieros el día que se aprobaron, sino que el 28 de agosto", explicó. "Ese día -recoge el fallo- las acciones siguieron a un precio similar, porque no hubo ninguna información privilegiada. Esa es mi defensa", dijo.