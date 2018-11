Exministro Valdés advierte sobre aumento del Pilar Solidario

Mercados en Acción

Ex titular de Hacienda dice que un alza muy grande conlleva el riesgo de que la gente no cotice.

“El Pilar Solidario (PS) ha sido fantástico”. Estas fueron las primeras palabras que el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo ayer sobre este beneficio.

Sin embargo, el actual profesor de la Escuela de Gobierno UC explicó que un incremento mayor de este beneficio podría tener riesgos. “Voy a hacer una afirmación brutal pero $ 200 mil sería un exceso completo que distorsionaría todo, que haría que la gente no cotizara nunca más”, señaló en un seminario organizado por Imaginacción.

Valdés advirtió que hay que tener “mucho cuidado en cómo aumentar el PS, porque si es un premio muy grande a no cotizar, no va a funcionar”.

Por otra parte, hizo hincapié en que debiera existir un mínimo ético para adultos mayores. “Alguien mayor de 65 años no debiera ser pobre, no importa si contribuyó o qué hizo, pero hay un mínimo ético que debiera haber para evitar la pobreza”, remarcó.

Respecto a la propuesta de subir la cotización adicional en 4 puntos, indicó que el gobierno “está completamente equivocado técnicamente y además políticamente es un error garrafal”. Sin embargo, precisó que “es un error intencionado para poder negociar. La forma que han ideado para administrar el 4% extra es con un supuesto brutal en que todos tenemos máster en finanzas, pero como no todos los chilenos tenemos máster en finanzas no resulta”.

Así las cosas, no proyectó el mejor panorama para la forma en que se gestionaría este mayor ahorro. “No creo que vaya a sobrevivir el 4%, no es lo mejor. Políticamente es insuficiente para dar los votos y técnicamente tengo un montón de dudas”, manifestó.

“Esto no se lo he escuchado a los políticos, pero mi agenda es que hay que facilitarle la vida a los trabajadores. No puede ser que esto sea como ir a un supermercado con un máster en finanzas”, agregó.

En cuanto al financiamiento del proyecto, el académico aseguró que “en realidad lo que propone el gobierno es, en vez de usar recursos de las cotizaciones, es no bajar el impuesto de primera categoría. Alguien tiene que financiar estos beneficios y en este momento se está proponiendo que sean los impuestos, y ellos no pueden bajar”.

Valdés volvió a cuestionar los US$ 3.500 millones que costaría la iniciativa. “La apertura de este proyecto es con mucha plata. Cuando se miran las holguras que vienen hacia adelante, hay que ver si alcanza y si es que la boleta electrónica no recaudara lo que dice que recauda, estamos en problemas”.

“Si uno no le pone frente al No + AFP en serio, vamos a tener una reformita DC-gobierno. No por tener algo más solidario nos transformaremos en Venezuela”, sostuvo. No obstante, advirtió que esta podría ser la última reforma con beneficios. “Las próximas, van a ser de apretarse el cinturón. Vamos a tener que alargar la edad de jubilación, vamos a tener que hacer muchas cosas que son desagradables”, precisó.

Sin gradualidad, la pérdida de puestos de trabajo llegaría a 18.500 en un año

El martes, el ministerio de Hacienda presentó el Informe de Productividad el cual advirtió que se dejarían de crear más de 50 mil puestos de trabajo en el largo plazo. "El efecto acumulado en el empleo formal se estima en 52.000 puestos de trabajo menos en el largo plazo, mientras que en la transición el impacto promedio por año se estima en torno a 5.700 puestos de trabajo", precisó el reporte.

Este escenario se produciría dejando el proyecto de pensiones tal como está. Sin embargo, si la iniciativa se implementara de una vez, la máxima pérdida de puestos de trabajo en un año alcanzaría los 18.500 empleos.

La cifra de 52 mil empleos se habría calculado con parámetros conservadores, por lo que el dato podría ser menor, siendo cerca de 23 mil los trabajos que ya no se crearían.

No obstante, Rodrigo Valdés cree que la cifra podría ser mayor a 52 mil. "Creo que el gobierno hace bien en poner estos números claros hacia la ciudadanía, pero incluso pueden ser más grandes porque hay muchas discusiones, pero es gradual", indicó. "No hay almuerzo gratis en economía", añadió.

De todas formas, el ex jefe de las finanzas públicas del país sostuvo que "es un costo que vale la pena pagar por lejos, en términos de aumentar las cotizaciones".

De igual manera, el efecto negativo en el mercado laboral se vería compensado debido al mayor ahorro. Este se traduciría en un menor costo de uso del stock de capital, dinamizando la demanda de bienes de capital. La caída del salario real promedio, en tanto, descendería un 0,38% si no hubiera gradualidad, versus un 0,15%.

Por otra parte, algunas fuentes de la industria han señalado que la informalidad laboral podría incrementarse, debido a que los trabajadores dejarían sus trabajos formales para evitar tener que cotizar más y por lo tanto recibir menos sueldo. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto, estiman que el efecto del proyecto en el aumento de la informalidad sería prácticamente nulo, un 0,1% específicamente.