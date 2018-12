Experto en Bitcoin: “Una pérdida de valor de 80% no es la caída más grande de la historia”

Mercados en Acción

El autor y conferencista Andreas Antonopolous advierte, eso sí, del uso puramente especulativo de las criptomonedas.

Después de su presentación en la conferencia internacional LABITCONF, que se llevó a cabo en Santiago, la gente hizo fila para sacarse una foto con él. Andreas Antonopolous es un rostro reconocido en el mundo de las criptomonedas.

Más que el lado del precio, al autor, conferencista y profesor universitario le interesa la arista tecnológica de las divisas digitales y sostiene que es una buena solución para los países con “monedas que fallan”, como Argentina.

-Una crítica a las criptomonedas es que no tienen un uso más allá del intercambio. ¿Está de acuerdo?

-Tienen usos. Se usan para evadir controles de capital y sacar capital de países donde hay un colapso de la moneda, para facilitar transacciones internacionales para negocios de importación y exportación, donde la transferencia tradicional es lente y cara. Y también se usan para especular, para cubrirse del riesgo de los mercados tradicionales.

-¿En qué sentido?

-Después de una década de estímulo, los mercados tradicionales se han correlacionado mucho, así que casi todos los activos responden principalmente a las tasas de interés en Estados Unidos. Eso hace difícil diversificar portafolios, así que algunos inversionistas están empezando a ver que las criptomonedas pueden ofrecer eso.

-Después del desplome de más de 80% desde el peak, ¿prevé que siga cayendo?

-Esta no es la primera burbuja cripto, es la octava burbuja, y una pérdida de valor de 80% no es la caída más grande de la historia de bitcoin. Si tratas a las criptomonedas sólo como una inversión especulativa, vas a tener una volatilidad altísima. Lo mejor que se puede hacer es verlas como una inversión tecnológica. También hay que considerar que las criptomonedas son una nueva clase de activos, así que todavía no están las herramientas para el análisis de inversión.

-¿Cuál es el nivel de adopción de las criptomonedas en la región?

-En Argentina el nivel de adopción es más alto que en países desarrollados. Y parte de la razón es porque lo necesita. Lo que hemos visto de las criptomonedas, como Bitcoin, es que es más útil en países donde el dinero tradicional está fallando.

-En este momento en Chile se está discutiendo la arista regulatoria…

-La gente dice que las criptomonedas no están reguladas. Eso es incorrecto. Las criptomonedas están reguladas, por las matemáticas, con reglas muy específicas que no se pueden romper. Ahora, los reguladores sienten que su autoridad no se está respetando. Entonces, vamos a ver dos caminos. Algunos países van a dejar que el experimento siga y otros lo van a prohibir. No van a poder sacar las criptomonedas de sus países, van a sacar a sus países de las criptmonedas.

-Una de las preocupaciones es que el dinero pueda venir de actividades ilegales. ¿Cómo se puede asegurar que eso no pase?

-No discriminamos. Las criptomonedas son el reconocimiento de que el dinero no es un buen instrumento para regular el crimen. Regular el crimen a través del dinero convierte a los mercados tradicionales en criminales: los bancos se convierten en los mayores lavadores de activos, agencias estatales y de inteligencia y los gobiernos son los financistas del terrorismo y usan los bancos para hacerlo en el mundo.