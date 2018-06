Falabella integra CMR al banco y se esperan sinergias por hasta US$ 20 millones

Mercados en Acción

Además, el gerente general de CMR, Alejandro Arze, asumirá al mando del banco y Benoit de Grave llegará a la gerencia comercial corporativa de Falabella Financiero.

Continúan los cambios en la banca y ahora fue el turno de Banco Falabella. La entidad financiera del retailer anunció a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) su plan de integrar CMR a la estructura del banco.

Esto se realizaría ya que CMR se convertirá en una sociedad de apoyo al giro, conservando la marca.

El objetivo sería consolidar el negocio financiero en el segmento personas, expresó la firma a través de un comunicado.

Además, según detalló la compañía, “esta integración generará importantes sinergias producto de ingresos adicionales por la aceleración del crecimiento, eficiencias en infraestructura y tecnología, y la rapidez de la transformación digital”.

El gerente general corporativo de Falabella Financiero, Juan Manuel Matheu, indicó que “el paso que estamos dando hoy apunta a potenciar el crecimiento de CMR Falabella y Banco Falabella, fortaleciendo su desarrollo futuro”.

Este movimiento solo abarca a la operación en Chile, aclaró la compañía.

De acuerdo a conocedores de la reestructuración, podrían concretarse sinergias por hasta US$ 20 millones anuales en cálculos optimistas. Ello vendría influenciado por dos factores: menores costos de fondeo y por venta de productos bancarios a clientes de CMR.

Mientras tanto, un ejecutivo de la competencia señala que el paso que concretó Falabella con la integración de CMR y el banco en una sola unidad era algo esperado pero que es clave para “complementar el negocio”.

Para que la operación se concrete, necesita de la aprobación del regulador bancario dirigido por Mario Farren.

Cambios de ejecutivos

Las piezas del negocio financiero de Falabella no solo involucran la integración de estas dos entidades, sino que también acarrea un nuevo ordenamiento de sus ejecutivos.

Con la venía de la Sbif, el actual gerente general de CMR Chile, Alejandro Arze, asumiría como gerente general del banco.

Arze cuenta con una experiencia de más de 20 años en Falabella, ocupando diferentes puestos en CMR Falabella, Sodimac, Seguros Falabella y Viajes Falabella.

En tanto, el gerente general de Banco Falabella, Benoit de Grave, pasará a ocupar la gerencia comercial corporativa de Falabella Financiero, cargo que con anterioridad desempeñaba Juan Manuel Matheu.

Los números

El negocio financiero de Falabella es clave a la hora de ver los ingresos del retailer. Al primer trimestre Promotora CMR reportó un Ebitda por $ 56.550 millones, lo que significa un crecimiento de 30,3% en comparación al año pasado.

Así, el margen Ebitda de CMR a la compañía representa el 45,9%.

En lo que respecta al banco, al término de abril, reportó utilidades acumuladas por $ 16.816 millones, número que significó una caída respecto a 2017 de 2,1%.

La rentabilidad sobre patrimonio promedio, según los datos del regulador a abril, llega 22,79%. Esta cifra es la más alta del sistema bancario, que promedia 12,29%.

Bancos ganaron más de US$ 324 millones en abril

La banca registró ganancias por US$ 324 millones en abril, según el informe de desempeño del sistema bancario que publicó ayer la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

De esta forma, la banca en lo que va del año ha acumulado utilidades por US$ 1.380 millones, un crecimiento de 0,76% respecto a 2017.

El ente regulador señaló que "el menor resultado mensual se explicó, principalmente, por una disminución en el margen de intereses (principalmente por menores intereses netos), contribuyendo levemente, menores comisiones netas y un mayor gasto en provisiones neto (en parte por provisiones adicionales)".

En lo que respecta a las colocaciones, todo parece apuntar a que los "brotes verdes" de la economía en estos meses se empiezan a observar.

La Asociación de Bancos (Abif) informó que el crédito avanzó 3,8% a 12 meses.

"Este crecimiento se explica por una mayor contribución de las colocaciones de consumo y por las colocaciones comerciales, que nuevamente exhiben una contribución positiva", indicó el gremio.

Uno de los aspectos que destacó la Abif es el crecimiento interanual de los créditos comerciales que registraron un alza de 1,3% interanual.

Desde la entidad presidida por Segismundo Schulin-Zeuthen afirmaron que "este avance confirma la recuperación de este segmento".

No obstante, la Abif aclaró que "el crecimiento todavía pareciera ser inferior al que se desprendería de la correlación histórica con la actividad económica". Además, el gremio informó que "en términos sectoriales destaca el cambio de tendencia en la dinámica de colocaciones comerciales hacia rubros más cíclicos, las que por primera vez en el año exhiben una contribución positiva, destacando en particular, el sector construcción".