Faruk Fatih Özer: el CEO prófugo de la bolsa de criptomonedas más grande de Turquía

A sus 27 años, el empresario mantiene una orden de captura internacional por fraude luego de que Thodex cerrara esta semana sin previo aviso, dejando sin respuestas a más de 391 mil usuarios.

El nombre de Faruk Fatih Özer ha dado la vuelta al mundo no sólo por ser el fundador de la bolsa de criptomonedas más grande de Turquía, Thodex, sino por ser acusado de abandonar el barco en medio de una de las peores crisis criptográficas del último tiempo.

Luego de que el banco central turco anunció la prohibición de cualquier pago de manera directa o indirecta mediante el uso de criptomonedas, por no estar "sujetos a ninguna regulación ni a mecanismos de supervisión de ninguna autoridad regulatoria central", el joven de 27 años abandonó el país, la Bolsa que creó cerró repentinamente y más de 391 mil de usuarios quedaron sin respuestas sobre su dinero invertido.

Específicamente, Özer se fue el martes pasado, sin avisar a nadie, y un día después, la plataforma dejó de funcionar para realizar “labores de mantenimiento” y “solucionar los problemas” técnicos, según indicó la compañía en Twitter. Sin embargo, lo temporal pronto se convirtió en algo definitivo.

Poco tiempo después de que la compañía comunicara la extensión del cierre, comenzó a difundirse en redes sociales una foto de Özer en el Aeropuerto Internacional de Estambul, lo cual provocó pánico entre los usuarios que lo acusaron de estafa al abandonar el país, aparentemente, con más de US$ 2 mil millones, en medio de la crisis de la plataforma que no les dejaba recuperar su dinero.

Por su parte, Özer explicó en un comunicado que viajó “al extranjero” para “mantener reuniones con inversionistas”, sin especificar dónde ni con quién se encontraba. Sin embargo, aseguró que buscaría cambiar la estructura tecnológica de la plataforma para evitar “ciberataques”. Además, mencionó que, de los casi 700 mil usuarios con los que cuenta la plataforma, sólo unos 30 mil son activos, por lo que el valor de su inversión es muy inferior a los US$ 2 mil millones que las autoridades estimaron en pérdidas.

“Con estos infundios se están obstaculizando los intentos de mantener la vida comercial de esta empresa, cuyo valor de mercado es de unos US$ 40 millones”, afirmó Özer, en el que prometió que regresará y que nadie perderá su dinero.

Lo que quedó en Turquía

Según recogió el medio turco, Hürriyet, el día que Özer se marchó del país, su familia fue la más afectada, debiendo declarar no sólo a la policía, sino que también a los usuarios que buscaban algún tipo de respuesta.

Su hermano, Güven Özer, esperó en su casa hasta el último minuto a que llegara Fatih, pero nunca sucedió. En cambio, las autoridades turcas informaron que, según información preliminar, el empresario de criptomonedas se habría dirigido a Albania.

“Él también nos derribó”, comentó el hermano al medio, luego de que toda la familia debiera evacuar sus hogares tras el allanamiento de la policía.

En tanto, su padre, Zülküf Özer, explicó que se enteró de todo a través de la prensa, sin poder comunicarse con su hijo prófugo.

"Vino al “iftar” (comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán) el domingo. Estaba un poco tranquilo, dijo que tenía problemas menores. Mi hijo vivía con nosotros, no nos dijo que iría a nada, no recogió sus pertenencias. Durante la pandemia, no volvía a casa muy a menudo porque teníamos personas mayores en casa", explicó al medio turco.

En cambio, Özer sí mantuvo el contacto con los empleados de su empresa, a través de un grupo de WhatsApp, al menos hasta la mañana que partió su viaje. En sus mensajes, señaló: “No tengan miedo, no se asusten, todo volverá a la normalidad. No los convertiré en víctimas".

Actualmente, según dio a conocer el Ministerio de Justicia de Turquía, Özer mantiene una orden de captura internacional por "fraude mediante el uso de sistemas de información, bancos o instituciones de crédito como herramienta y fundando una organización criminal". Y si bien aún no hay novedades sobre su paradero, 62 personas de su círculo más cercano han sido detenidas al ser consideradas “cómplices”.