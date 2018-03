FNE persevera en idea de adjudicar por default mejor oferta de pensión en rentas vitalicias

Mercados en Acción

Pese al rechazo generalizado de los actores de la industria, el organismo sostiene que la medida hará competir a las compañías de seguro de manera más agresiva.

Pese a las múltiples críticas recibidas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) insistió en el corazón de la propuesta que entregó de manera preliminar en su primer estudio de mercado realizado a las rentas vitalicias, y que fue dado a conocer a mediados de enero pasado.

En dicha oportunidad, la entidad que lidera Felipe Irarrázabal recomendó doce modificaciones reglamentarias y legales, con el fin de hacer más clara la información que entrega el Sistema de Consulta de Ofertas y Montos de Pensión (Scomp), eliminando las etapas de remate y oferta externa para establecer una regla de adjudicación por default a la propuesta de jubilación con el monto más alto que emita el sistema, con el fin de reducir “al mínimo” el contacto con agentes de ventas.

Todo, pese al rechazo generalizado que generaron las recomendaciones en los actores de la industria y que quedó reflejado en los más de 26 comentarios que recibió el informe provisorio (ver recuadros).

Así, el sistema de adjudicación se mantuvo, pero se modificó la idea de limitar a solo dos las opciones de productos a solicitar a un número indefinido, aunque remarcando en la idea de reducir “sustantivamente” dichas alternativas “para que así el pensionable reciba un certificado más simple”.

Si bien la idea medular se mantuvo en el informe final, el organismo incorporó parte de las formulaciones realizadas. Por ejemplo, si antes se propuso que los pensionables pagasen de forma directa y desde sus propios fondos el costo de la asesoría, finalmente planteó la opción de establecer un sistema de voucher que informe el monto disponible para estos fines y que varía según cada pozo acumulado hasta un tope de 60 UF. Así, de no recurrir a asesores, el remanente sería reincorporado al monto total del ahorro previsional.

A ello se sumó la idea de informar por separado la clasificación de riesgo asignada, detallando “la familia de clasificación de cada CSV”, en vez de eliminar dicha información.

Aseguradoras ven peligro para la libre competencia

Tras liberarse las contribuciones que hicieron distintos actores, la versión final de estudio acogió algunas de las recomendaciones de académicos, compañías y asociaciones gremiales. Así, desde la Asociación de Aseguradores de Chile formularon duros reparos, advirtiendo que "las propuestas de cambio legal (...) nos perecen peligrosas para libre competencia".

En su visión, eliminar la oferta externa "es en sí, de una u otra forma, la disminución de las alternativas de elección que fomentan las posibilidades del pensionable". Junto con cuestionar que el informe no contemplara productos de reemplazo como el retiro programado, defendió con fuerza el rol de los agentes de ventas de las compañías. "El valor de asesoría está claramente subestimado en el estudio y en sus conclusiones. (....) Es por ello que se proponen medidas para, en la práctica, eliminarla, lo cual no sólo no compartimos, lo consideramos un grave error".

Consorcio alerta por aumento del riesgo sistémico

Otro de los actores relevantes que aportó con comentarios fue el área de estudios de Consorcio. En su visión, la omisión en el análisis del producto sustituto, el retiro programado, "es un tema relevante a cuestionar", asegurando que "las diferentes propuestas planteadas por el informe borrador tienen que incorporar los efectos en el equilibrio de mercado de pensiones".

Además alertó que el sistema de asignación por default podría provocar que "el pensionable quede atrapado (contrato irrevocable) por este mecanismo en una modalidad y/o compañía solo por utilizar como variable de adjudicación el precio". De hecho, avizoró que, de competir por ese factor "existe una alta probabilidad de que las compañías converjan en estructuras similares, con incentivos de asumir más riesgo aumentando el riesgo sistémico de la industria y aumentando los costos esperados de la garantía estatal", calificándolo como "poco prudente".

Sura defiende rol de las asesorías

Seguros de Vida Sura sumó al análisis los factores que inciden a la hora pensionarse, y recordó dos estudios de opinión que reflejan el alto grado de desconocimiento, incertidumbre y ansiedad que genera este proceso en los pensionables.

Por ello, defendió el rol del asesoramiento externo, asegurando que las personas valoran "el prestigio de las compañías de seguro, la imagen marca y la posibilidad de planificar la herencia, en forma adicional al nivel de riesgo y el monto de pensión ofrecida".

Sostuvo que la decisión de no optar por los montos más altos que ofrece actualmente Scomp "resulta razonable a cambio del asesoramiento recibido". Por ello, dijo que mira con preocupación algunos de los cambios normativos y legales, ya que "buscan regular el mercado de una forma que más que propiciar la competencia, la restringe". Afirmó que tampoco comparte establecer un monto fijo para la comisión de referencia.