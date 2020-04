Fusiones y adquisiciones en Chile caen más de 40% en el primer trimestre

Mercados en Acción

Estudio de PwC indica que mercado nacional siguió la tendencia global de reducción de transacciones, alcanzando los US$ 986 millones a marzo.

En medio de la turbulencia que se ha generado en los mercados financieros internacionales en los últimos meses a raíz del Covid-19, era esperable que la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A, por su sigla en inglés) disminuyera este año.

Datos de la consultora PwC muestran que a nivel global, este tipo de negocios sumaron

US$ 564.000 millones entre enero y marzo de este año, lo que representó una caída de 39% respecto al mismo período en 2019.

La tendencia se replicó en Chile, donde el monto llegó a US$ 896 millones, lo que arrojó una caída interanual de 46%. Según explicó el senior manager de Transaction Services de PwC Chile, Domingo Correa, se dio por la tendencia internacional, donde el mercado se vio "fuertemente afectado" por la crisis sanitaria.

El negocio más grande anunciado durante el primer trimestre fue la venta de los activos forestales de Masisa a Forestal Tregualemu SpA, por US$ 350 millones, anunciado a fin de marzo.

Mirando hacia delante, en PwC anticipan que la debilidad de las transacciones se mantendrá en el corto plazo, pero la volatilidad podría impulsarla hacia la segunda mitad del año.

"Probablemente la actividad se mantendrá deprimida durante el segundo trimestre, pero dado la depreciación del peso chileno y la caída en las valorizaciones locales, a estos niveles existe una oportunidad para inversionistas estratégicos de largo plazo", indicó Correa.

En esa línea, planteó que la crisis actual "será especialmente disruptiva" para el segmento de empresas medianas, agregando que "los inversionistas financieros aún mantienen gran cantidad de recursos líquidos y existe cierta confianza de que las firmas de private equity están mejor preparadas para enfrentar esta crisis que en 2008".

De todos modos, la actividad de fusiones y adquisiciones venía desacelerándose en los últimos años, según datos de PwC. Luego de que sumar un importe de US$ 12.944 millones en 2017, el mercado sumó US$ 11.388 millones en operaciones en 2018 y luego se contrajo a US$ 9.335 millones el año pasado.