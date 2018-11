Futuros del petróleo caen más de 1%

Mercados en Acción

Pese a que los precios spot del crudo no marcaron mucha variación, los futuros del Brent y el WTI volvieron a caer bruscamente luego de que el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, dijera que su país está produciendo un exceso de 10,7 millones de barriles al día. Los contratos activos de WTI subieron 1,43% a US$ 53,85 por barril, mientras que los del Brent avanzaron 1,39% a US$ 62,6.