Gallagher Chile planea adquirir dos corredoras de seguros este año

Mercados en Acción

La empresa de capitales ingleses acaba de comprar Lazo y Compañía. Invertirán US$ 2 millones más este 2018.

El 2017 para la corredora de seguros Gallagher Chile fue muy bueno: su prima aumentó en 25% y sus ingresos lo hicieron en 32%, liderando el crecimiento en la industria.

La firma llegó a Chile en 2013, con una corredora de reaseguros, y en 2015 instaló una de seguros.

La empresa de capitales ingleses ha basado su estrategia en el crecimiento inorgánico, adquiriendo corredoras especializadas en distintas áreas. De hecho, hace dos semanas cerró la compra de Lazo y Compañía, con experiencia en la industria aeronáutica, y que fue una operación atrasada de 2017.

“La lógica de comprar este tipo de corredoras es que, fuera de que Lazo nos trae una especialización en el área de aviación, podemos hacer una expansión de lo que tiene a otras líneas de seguros, cross selling”, afirma el gerente general de Gallagher Chile, Lionel Soffia.

La idea, dice el ejecutivo, es seguir bajo este modelo de crecimiento. La firma planea adquirir dos corredoras más durante este año, invirtiendo un monto en torno a los US$ 2 millones, para fortalecer la línea de seguros en los sectores marítimo y minero del broker.

“Nosotros compramos corredoras que tengan comisiones desde US$ 500.000 a US$ 1 millón, eso es lo que buscamos como nicho para incorporar a lo que ya tenemos. Si sale algo más grande sería una excepción y no está en nuestra lupa”, explica Soffia.

“Hay optimismo y por eso invertimos”

La reactivación económica que se está empezando a ver es algo que llega directamente a la industria de seguros, muy expuesta al crecimiento económico.

“Hay un optimismo en general, y por eso estamos invirtiendo, en que este y el próximo sea bueno para el mercado de seguros”, dice.

Prevén crecer 30%

El objetivo de Gallagher este 2018 es que sus ingresos crezcan lo mismo que el año pasado. “Nuestro presupuesto es crecer un 30% y mejorar los resultados del orden de 40%. No nos interesa tener mucha prima y poco ingreso”, explica.

Además, esperan que para el 2020 o 2021 puedan alcanzar el cuarto lugar de la participación de mercado, como lo exige su casa matriz.