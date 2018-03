Gobierno fija en ocho años la implementación global de la reforma al sistema de pensiones

Mercados en Acción

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, entregó más detalles de la futura iniciativa ayer en su exposición en un foro organizado por Icare.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, dio una de sus primeras pruebas mediáticas, exponiendo sobre la futura reforma previsional en el foro “Mejores pensiones para Chile” que organizó Icare.

Entre el público, varios entendidos en la materia: académicos, altos ejecutivos de la industria de las AFP, asesores y expertos.

Uno de los anuncios que lanzó el secretario de Estado en su presentación fue que el gobierno plantea implementar la reforma al sistema de pensiones en un plazo de ocho años, una vez que ésta se convierta en Ley de la República, si todo sale según lo planeado de acuerdo al Ejecutivo.

“La idea es que los beneficios comiencen, inmediatamente aprobada la ley, a recibirse en forma global. El plazo de implementación de este programa es de ocho años y, sin duda, queremos verlo con un sentido de responsabilidad y un sentido de urgencia”, dijo el ministro.

La reforma previsional que tramitó sin mayor éxito la administración de la otrora presidenta, Michelle Bachelet, tenía un plazo de implementación de seis años, tiempo en que la cotización adicional del 5% propuesto debía completarse.

El gobierno todavía no ha dado plazos certeros respecto a la construcción de la reforma de pensiones.

La comisión técnica compuesta por asesores de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y del Trabajo, que está encargada de elaborar un texto, lleva dos sesiones trabajando-hoy cumple la tercera-, pero, por ahora, se desconocen los tiempos que maneja. El Ejecutivo sí ha señalado que la idea es ingresar la iniciativa antes de agosto a la Cámara de Diputados y tenerla aprobada antes de que finalice este año.

Las propuestas principales

Monckeberg relató a los presentes algunas medidas que contendrá la reforma de pensiones.

La primera, y la que será el eje del proyecto, es el alza en cuatro puntos de la cotización, la que será con cargo a los empleadores y que tendrá como destino las cuentas individuales de los trabajadores, lo que concluirá con un beneficio a 5,2 millones de cotizantes actuales, según explicó el ministro.

Otra propuesta consiste en incrementar el aporte del Pilar Solidario en un 42%, para aumentar la Pensión Básica Solidaria (PBS) entre un 10% y un 50% y el Aporte Previsional Solidario (APS) entre un 30% y un 150%. “Con esto esperamos beneficiar a 1.400.000 pensionados”, sostuvo el secretario de Estado.

El titular de la cartera de Trabajo también destacó la idea de elevar las pensiones de la clase media y de las mujeres, con un complemento destinado para hombres que hayan cotizado más de 20 años y mujeres más de 16 años. Los beneficios serán para las jubilaciones de hasta $ 800.000. Con esto, según Monckeberg, se benefician 350.000 actuales pensionados en AFP y 50.000 nuevos pensionados cada año.

“Lo que nosotros queremos con esa propuesta es incentivar a aquellas personas que voluntariamente quieran alargar su vida laboral lo puedan hacer y tengan incentivos directos para aquellos, tanto para los hombres y las mujeres”, comentó.

A su vez, se plantea que el monto otorgado por la modalidad de pensión Retiro Programado no decaiga en el tiempo, beneficiando a 30.000 personas por ejercicio.

Comisión técnica del Ejecutivo evalúa platas fiscales

Hoy se lleva a cabo la tercera reunión de la comisión técnica, que está encargada de construir un proyecto previsional para que el gobierno, según sus propios plazos, lo ingrese antes de agosto de este año.

La instancia sesiona todos los miércoles y está liderada por el asesor del segundo piso de La Moneda, Augusto Iglesias, y participan en ella Mónica Titze y Úrsula Schwarzhaupt, de la Subsecretaría de Previsión Social; Hermann von Gersdorff y funcionarios de la Dipres por Hacienda; y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Según fuentes cercanas al proceso, uno de los aspectos que está revisando estos días la comisión para elaborar un documento es la disponibilidad de recursos fiscales, teniendo en cuenta que el programa presidencial propone elevar la cotización en cuatro puntos, los que estarán a cargo del empleador, lo que inmediatamente significaría gasto de recursos públicos, considerando que el Estado es el más grande empleador del país. Además, el Ejecutivo señaló que incrementará en 42% el Pilar Solidario, para mejorar la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS).

En medio de un plan de estrechez fiscal, el tema no es para nada trivial. De hecho, en la reunión de la semana pasada en la que participaron los titulares de Hacienda y Trabajo con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, también estuvo presente del director de Presupuestos, Rodrigo Cerda. El costo para la reforma, según el programa de campaña del mandatario, es de US$ 3.000 millones.

Competencia a las AFP: Habitat y Cuprum piden cambios en la licitación de afiliados

Ambas administradoras señalan que hay más variables a considerar que el precio.

Una propuesta del gobierno que ha dado mucho que hablar en la industria previsional es la de abrir la competencia de la administración de fondos de pensiones a actores que no necesariamente son parte del sistema, como las cajas de compensación o las compañías de seguros.

Ante esa eventual medida, que el gobierno actualmente evalúa, DF pidió la opinión de algunos de los principales ejecutivos de laas AFP.

Uno de ellos es el presidente de Cuprum, Pedro Atria, quien señaló que "la discusión sobre competencia no apunta a mejorar las pensiones. Hoy día ya está abierto el mercado para que más competidores entren. Habría que analizar bien la razón de por qué no están entrando". Añadió que habría un conflicto de interés si entran a la actividad instituciones que otorgan créditos.

"Una de las restricciones importantes es que ojalá no sean instituciones que otorguen créditos porque ahí se generan conflictos de intereses evidentes entre la postergación del consumo versus adelantar el consumo, que es justo lo contrario a lo que tenemos que hacer", explicó.

Otro que se refirió a la propuesta fue el timonel de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz.

"Nosotros tuvimos 20 AFP en un momento y hoy día hay seis. ¿Por qué desaparecieron? El tema de las economías de escala funciona", dijo.

Si se habla de competencia no se puede dejar de lado la licitación de cartera de afiliados, mecanismo que algunas administradoras critican.

"Nosotros tenemos varias sugerencias para mejorar el modelo de licitación actual. La principal es que no se puede basar solo en los costos y algo de lo que venía en la propuesta del gobierno anterior había en ese sentido", apuntó el gerente general de Cuprum, Martín Mujica.

Mientras, su par de Habitat, Cristián Rodríguez, dijo que "hay mejores mecanismos. La licitación no puede ser únicamente en base a precio. Hay otras cosas que son mucho más importantes para la gente, que es el retorno y el servicio y eso no está considerado".

Atria agregó que "un tema importante es que el precio no es el único atributo relevante y eso ha quedado en evidencia después de los años, ya que la gente valora otros atributos, como la rentabilidad, el servicio, la asesoría, la confianza".

El jefe de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE, Pablo Antolin dijo que "la mayoría de los países de la OCDE ven la licitación como un ejemplo bastante interesante". También comentó que el hecho de que haya sido declarada desierta la última licitación muestra qye "hay un problema de diseño que hay que analizarlo, mirarlo y estudiarlo".

El presidente de Credicorp Capital, Guillermo Tagle, opinó que si se expande la competencia, las carteras de las AFP se atomizarían, elevando los costos de operación de las gestoras.

"Hay que compensar competencia con eficiencia, costos y escala. Si se atomiza la industria en distintos actores obviamente tienes el riesgo de que ter vaya a hacer ineficiente porque se estarían subiendo los costos de operación", señaló.