Mercados en Acción Gobierno retira proyecto que crea Consejo de Ahorro Colectivo La oposición no se tomó para nada bien la decisión del Ejecutivo, quien justificó la medida. Un golpe inesperado dio ayer el gobierno de Sebastián Piñera a la administración de Michelle Bachelet. El Ejecutivo retiró el proyecto que otorgaba calidad constitucional al Consejo de Ahorro Colectivo, organismo que administraría la cotización adicional de 5% que propuso la exmandataria. El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, justificó la acción en que "esta es una reforma constitucional que regulaba una ley que creaba este Consejo de Ahorro Colectivo, ley que la Nueva Mayoría rechazó en el mes de enero; por lo tanto, la reforma constitucional, en la práctica, no tenía mayor sentido, era una reforma que estaba un poquito en el aire". "Lo que vamos a hacer es presentar nuestra propuesta en los próximos meses", agregó Blumel. El retiro de la iniciativa no fue para nada bien visto en la oposición, al punto que la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, criticó que Blumel, quien estuvo en la Corporación durante la mañana de ayer, no haya anunciado la decisión del Ejecutivo. Este es el segundo proyecto, después que se hiciera lo propio con la iniciativa de reparación en materia de derechos humanos, que el gobierno retira de tramitación sin conversarlo con el Poder Legislativo, por lo que Fernández sentenció que el "Congreso merece respeto". Esta nueva polémica, a sólo días de la Cuenta Pública del viernes, enrarece el ambiente entre el gobierno y la oposición, admitió la presidenta de la Cámara. La parlamentaria hizo énfasis en que "si hay algo que le importa a los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a las personas que están jubiladas es el tema de pensiones" y el Congreso "iba a analizarlo abiertamente" y "se perdió esa posibilidad de debatir de cara a la gente". En tanto, el diputado de la DC, Matías Walker, afirmó que "nos parece una falta de respeto al Congreso Nacional; además de una señal inconveniente a tres días de la cuenta pública presidencial, que el gobierno quiera evitar la competencia a las AFP y que quiera entregar el monopolio a las AFP, compañías de seguros y cajas de compensación, a las que hemos denunciado precisamente por los cobros usureros a los pensionados". Quien sí vio como positivo el retiro de la iniciativa fue el senador y ex candidato presidencial Alejandro Guillier. "Si es que va a llegar un proyecto más amplio, más integral, que esperamos que lo anuncie este viernes, puede ser una buena noticia", comentó el parlamentario.

