Goldman Sachs prevé alza de 14% en precio del cobre de aquí a seis meses

Mercados en Acción

Ayer el metal cayó de US$ 2,80, tras un decepcionante dato chino.

Las ansiedades que les han complicado la vida a los inversionistas de metales siguen vigentes, con una nueva caída que dejó al cobre bajo los US$ 2,80 por libra ayer en la Bolsa de Metales de Londres. Pero entre las preocupaciones y las bajas, Goldman Sachs ve una oportunidad.

El precio del cobre registró una nueva caída de más de 1% en la bolsa metalera, volviendo a empujar al precio bajo los US$ 2,80 por libra luego de que datos provenientes de China preocuparan a los inversionistas.

El precio retrocedió un 1,18% hasta los US$ 2,7837, según datos de Cochilco, mientras que los futuros a todos los plazos cayeron más de 1% en Nueva York.

Y la clave estuvo en China, según agentes del mercado. Esto dado que el gigante asiático, principal consumidor de metales del mundo, reportó cifras comerciales que muestran una desaceleración en las importaciones de cobre.

Según reportó Bloomberg, la compra de cobre cayó 19% mensual en octubre, retrocediendo de su máximo de más de dos años a 423.000 toneladas métricas. Además, la importación de mineral y el concentrado de cobre, las materias primas para hacer el metal, llegaron a 1,6 millones de toneladas, su menor nivel desde abril.

Estas cifras reavivan las preocupaciones de los agentes del mercado de metales sobre la fortaleza de la demanda en la segunda economía del mundo, pero entre las voces de alerta, Goldman Sachs llama a la calma.

“La demanda en China es saludable”

El banco de inversiones estadounidense ve al metal industrial como sobrevendido en sus niveles actuales, de US$ 6.137 por tonelada. En esa línea, la firma prevé que el precio del metal se ubicará en US$ 6.500 por tonelada en tres meses más (US$ 2,95 por libra), lo que equivale a una subida de 5,91% con respecto al cierre de ayer.

Mirando hacia más adelante, la proyección de Goldman es que el metal suba un 14,06%, dado que ubica el precio objetivo a 6 y 12 meses en US$ 7.000 por tonelada, es decir, US$ 3,18 por libra.

¿Por qué el optimismo? “Los fundamentales del cobre siguen sólidos. Pese a la reciente debilidad de los premios de cobre en Yangshan y la flexibilización del mercado de chatarra chino, la demanda en China es saludable y los inventarios siguen cayendo a nivel global”, indicó el banco de inversiones en un informe sobre proyecciones de commodities.

En esa dirección, la firma dijo que los niveles que se han visto en los últimos tres meses son “demasiado bajistas”, considerando que las preocupaciones por la guerra comercial ya estarían en los precios, en su opinión.