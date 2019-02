HMC Capital se la juega por la deuda privada en Chile, Perú y Colombia

Mercados en Acción

El socio de gestión de inversiones, Daniel Dancourt, destaca la estabilidad macroeconómica de la región andina.

Los inversionistas en América Latina se han puesto cada vez más sofisticados, y al alero de ese desarrollo, las inversiones en fondos de activos conocidos como alternativos ha ido creciendo.

Entre estos segmentos, la administradora de fondos HMC Capital le ve mucho potencial a la deuda privada en la región andina, específicamente en el sector conformado por Chile, Colombia y Perú.

Según comenta el socio de gestiónd e inversiones de la firma, Daniel Dancourt, se ha visto un “crecimiento muy importante” en el mercado a nivel internacional en los últimos años, pero que la región ofrece oportunidades interesantes, especialmente en Lima y Bogotá.

“La oportunidad que se ve hoy en Colombia y Perú es un poco más marcada por los niveles de penetración crediticia de esos países, que bordean el 40%”, señala el ejecutivo.

En Chile, explica, el mercado se ha ido desarrollando por el lado de otras fórmulas de financiamiento, como los fondos de facturas, el financiamiento respaldado por sociedades de garantía recíproca (SGR) o los mutuos hipotecarios. “Se ha ido desarrollando mucho a través de esos productos, pero el espacio para atender a empresas medianas y grandes no corporativas está ahí”, indica Dancourt.

Si bien no tienen el mismo volúmen que los vehículos inmobiliarios, los fondos de deuda privada han ido tomando vuelo en el mercado nacional. Según datos de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), a septiembre del año pasado (último dato disponible), el patrimonio de los vehículos de esta categoría sumaban US$ 1.871,5 millones, al dólar de hoy. De ese total, US$ 1.317 millones correspondían a fondos no feeder, mientras que US$ 554 millones eran de fondos feeder.

Esa cifra representa un crecimiento de 59,19% con respecto al mismo período del año anterior, con los fondos no feeder casi duplicando su patrimonio en esos 12 meses.

HMC se suma al entusiasmo, con un nuevo vehículo de deuda privada que busca financiar compañías medianas y grandes en la región andina. En este momento está en fase de levantamiento de capital, con miras a inversionistas institucionales y privados chilenos y extranjeros. La aspiración es levantar US$ 100 millones para el primer fondo, con un retorno esperado de alrededor de 400 puntos base por sobre el rendimiento soberano de los países.

“La oportunidad está en la región en general, pero nuestro foco es en estos tres mercados, que son los que han tenido una línea de crecimiento y estabilidad macroeconómica adecuada, más allá de los últimos años de desaceleración”, destaca Dancourt.