IIF y flujos a emergentes: se mantendrán estables en 2019

Mercados en Acción

El informe de la entidad, proyecta los flujos en US$ 1,13 billones para 2019.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) mantiene una visión bastante positiva respecto de los flujos de capital no residentes a los mercados emergentes.

En un informe de este mes, la entidad delinea que estos flujos pasarán de US$ 1,26 billones en 2017 a US$ 1,14 billones en 2018 y se mantendrán estables en general a US$ 1,13 billones en 2019.

Este retroceso, indica, reducirá los flujos a 3,7% del PIB de las naciones emergentes este año, cifra que es aún más alta que el promedio de 2014/17 de 3,4%.

Sin embargo, el IIF advierte que ha habido una diferenciación significativa entre los países. En particular, proyecta que los flujos a China aumentarán a un máximo histórico de US$ 580 mil millones en 2018, ayudado por un mayor acceso de extranjeros a los mercados internos chinos.

En contraste, el apetito de los inversionistas por la inversión de cartera en la mayoría de los otros mercados emergentes ha sido moderado, precisa.

Bajo esa premisa y excluyendo a China, el reporte anticipa que los flujos de capital no residentes hacia los países emergentes serán de alrededor de US$ 560 mil millones en 2018, más de un 30% menos que en 2017.

Por otra parte, el organismo financiero, explica que la desaceleración de 2018 se debió principalmente “a los flujos de deuda de cartera, que se espera caigan de un máximo histórico de US$ 330 mil millones en 2017 a US$ 245 mil millones este año”.

“Dado que los activos de los emergentes parecen ser cada vez menos importantes, las valoraciones atractivas son un riesgo alcista clave para nuestro escenario base”, aclara.

En cuanto a las vulnerabilidades de los emergentes, el informe sostiene que los desequilibrios fiscales y externos permanecen enfocados, en particular para Argentina, Turquía, India, Sudáfrica, Brasil y Egipto, donde se observará de cerca la respuesta de la política a las condiciones financieras mundiales más estrictas.