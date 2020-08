Industria de venture capital chilena prepara dos jornadas de co-inversión con Argentina

Mercados en Acción

El evento contará con dos rondas de capitalización para una selección de startups que ya han sido financiadas con grandes fondos.

Dicen que la unión hace la fuerza. Y las industrias de venture capital –inversión en capital de riesgo– de Chile y Argentina están probando esta premisa sobre una selección de startups esta semana.

Se trata del primer evento de co-inversión desarrollado por la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) y su par trasandina, la Arcap, que busca unir a compañías innovadoras con fondos de inversión y otras entidades financieras con miras a escalar sus negocios.

El evento se llevará a cabo con dos rondas de roadshow, a ser desarrolladas el jueves y el viernes de esta semana. El primer día será para las firmas que buscan levantar entre US$ 100 mil y US$ 1 millón, mientras que el siguiente se enfocará en compañías que apuntan a conseguir más de US$ 1 millón.

La idea es promover la co-inversión entre fondos y otros agentes de la región, lo que permitirá visibilizar las startup financiadas y entregarles los recursos para fortalecer sus operaciones.

"De alguna manera, si creamos estas co-inversiones entre fondos entre los distintos países, les damos una posibilidad de poder reunir capital para poder escalar a mercados más desarrollados más rápido", explica la directora ejecutiva de la ACVC, Magdalena Guzmán.

La apuesta de la familia Walton

Esta primera instancia fue organizada por los gremios de venture capital de Argentina y Chile –con miras a que la instancia a futuro se replique con otras duplas de países, dentro de la red de organizaciones–, pero los financistas participantes son más variados.

Entre los grandes nombres del venture capital nacional destaca el fondo CLIN, que cuenta entre sus aportantes a Soma, el family office de la familia Walton Avilés, y Génesis Ventures, un vehículo de inversión ligado a Andrés Meirovich que cuenta entre sus inversiones a las plataformas Amipass y Sosafe.

Dentro de los participantes se encuentra la plataforma de ventas online MercadoLibre y el fondo mexicano ALLVP, uno de los mayores fondos de capital semilla de la región, que cuenta con nombres como Cornershop, Fintual y Cumplo en su cartera.

A nivel de startups en busca de financiamiento, la muestra es bastante heterogénea, con nombres de ciberseguridad, energías renovables y FinTech en el mix.

Entre las firmas que participarán este jueves se encuentran Avancargo, Moova, Nectras, Neuralys, Pago 46 y Wheel the World. Por su parte, el viernes presentarán Inti-Tech, Michroma, Skyloom, Unima, ViewMind y Wenu Work.