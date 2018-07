INTERACTIVO | Mientras Argentina pone nervioso al mercado, ventas cortas de Cencosud suben 64%

Mercados en Acción

Las posiciones cortas de la acción, en las que los inversionistas apuestan a la caída del precio, han aumentado en US$5,6 millones desde el cierre de junio.

La evolución de las posiciones cortas en lo que va del mes revela que el mercado mira con ansiedad a Cencosud, y desde las mesas locales señalan que la clave está en su alta exposición a Argentina.

Las ventas cortas son operaciones que le permiten a un inversionista vender acciones de las que no es dueño, con la intención de hacer ganancias con la caída del precio de los activos, los que “toma prestados” de alguien más.

Según cifras de la Bolsa de Comercio de Santiago, esta mañana el stock de ventas cortas de la acción del holding de Horst Paulmann subió de $ 5.818 millones a $ 9.535 millones entre el cierre de junio y el viernes pasado, es decir, aumentaron en $ 3.716,8 (US$ 5,6 millones).

Esto equivale a un alza de 63,9% en poco más de tres semanas.

Desde el mercado resaltan que el alza probablemente está ligada a la relación que tiene la compañía con Argentina, en un momento en que el tipo de cambio sigue preso de embates de volatilidad al otro lado de la cordillera.

En lo que va del año, el peso argentino se ha desplomado un 48,5% frente al dólar, transando actualmente en 27,61 pesos por dólar. La divisa trasandina también ha perdido terreno en desmedro del peso chileno, moneda en la que reporta Cencosud: desde el cierre del año pasado, el peso argentino ha caído 27,58% frente a la moneda local, hasta los $23,98.

Desde MCC, el gerente de inversiones locales, Sebastián Vives, cree que los inversionistas chilenos están anticipando el efecto que las debilidades del país vecino y Brasil –ambas economías a las que el holding retailer está altamente expuesto– hayan tenido en la última línea en el segundo trimestre.

“Brasil debería mostrar algo de debilidad por tipo de cambio, y Argentina también, entonces es muy probable que el mercado esté especulando que los resultados se pueden haber visto afectados por efecto de tipo de cambio”, indica el ejecutivo.

Desde BTG Pactual, el presidente de la corredora, Hugo Rubio, concuerda con el diagnóstico. “Probablemente la gente lo está usando como cobertura a Argentina”, explica.

Cencosud no es la única empresa altamente expuesta a Argentina. Es más, según cifras de Bloomberg ni siquiera es la empresa chilena más expuesta al país vecino: en términos de porcentaje de los ingresos que provinieron de operaciones de ese país el año pasado, AES Gener es el más expuesto con un 35%, seguido por Embotelladora Andina, con un 29%. Recién en tercer lugar se encuentra el holding dueño de Jumbo, con un 24,9%.

Ahora, un factor que podría explicar por qué las ventas cortas de Cencosud están subiendo más que las de otras compañías expuestas al país trasandino es la naturaleza de la compañía. “El negocio de ellos es bastante más apalancado”, dice Rubio desde BTG, mientras que la demanda en negocios como el de las embotelladoras –como Andina y CCU, que también tienen operaciones en Argentina– “es más inelástica”.

Eso sí, por el alto nivel de liquidez de Cencosud, el desarme de las posiciones cortas –es decir, cuando se concreten efectivamente las enajenaciones de papeles– no afectaría necesariamente el precio de la acción. Según comenta Vives, de MCC, el efecto podría “no ser significativo”, dependiendo del volumen de las transacciones.

Es más, acota el ejecutivo, esto podría incluso traer consigo un impulso para el precio de estos papeles. “Cuando el stock de venta corta es alto, uno podría empezar a intuir que las malas noticias ya están incorporadas en el precio y que cualquier noticia buena hace que se empiecen a cerrar las ventas cortas”, señala Vives.

Con las operaciones de julio, Cencosud pasó de ser el tercer papel con más posiciones cortas al primero: con US$ 14,4 millones en stock, superó a los US$ 11,6 millones del Banco de Chile y los US$ 7,4 millones de CAP.