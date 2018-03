Ipsa cierra a la baja en jornada marcada por retroceso de SQM

Mercados en Acción

Desempeño del índice está en línea con las principales plazas bursátiles del mundo.

A un día de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, diera señales de un alza más rápida de las tasas de interés ante el congreso de ese país, los principales mercados reaccionaron con una baja generalizada.

Chile no fue la excepción y el Ipsa cerró la jornada con un retroceso de 0,69%. La caída, no obstante, no le arrebató al índice los 5.600 puntos. El indicador local acumula así tres bajas consecutivas.

Uno de los eventos de la sesión fue el descenso en el precio de las acciones de la serie B de SQM. Los papeles de la minera se vieron afectados luego de que la compañía química estadounidense Albemarle revelara sus planes de aumentar su producción de litio, encendiendo las alarmas.

Los inversionistas ya estaban preocupados por una eventual sobreoferta del metal cuando Corfo permitió a SQM incrementar la explotación del commodity y las noticias de la multinacional no mejoraron la perspectiva.

Así, la acción de la empresa controlada por cascadas bajó 4,5%, a $ 30.143.