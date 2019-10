John Authers: "Para los inversionistas ahora la disciplina fiscal parece menos importante que el riesgo social"

Mercados en Acción

El columnista de Bloomberg y exeditor de Financial Times explica que con las actuales tasas de interés tan bajas, los países pueden sobrevivir con un aumento del déficit fiscal, "pero no se puede sobrevivir mucho tiempo con escenas como las que hemos visto en Chile".

En sintonía con el gesto del Presidente Piñera de pedir perdón y las últimas señales de humildad de la clase política, el columnista de Bloomberg, John Authers, hace su propio "mea culpa". Tras su última publicación sobre la crisis local, el veterano periodista británico y exeditor de Financial Times recibió numerosos correos de lectores en nuestro país, la gran mayoría de ellos muy críticos.

"A nadie le gusta que, desde la comodidad de su oficina en Nueva York, un analista extranjero dé lecciones sobre una realidad que no conoce directamente", concede, pero también agradece los mensajes. "Muchas personas me escribieron aportando datos concretos sobre los problemas de las pensiones. Es un tema sobre el que he escrito mucho y siempre he destacado el caso de Chile, pero eran aspectos que yo no sabía y valoro realmente la información".

Pero Authers está lejos de ser un completo ignorante sobre la realidad del país, que ha visitado en el pasado y que sigue atentamente. "Puedo decir que conozco bastante sobre Chile y mucho también sobre Latinoamérica, y que probablemente entiendo mejor que la mayoría de los comentaristas en EEUU las diferencias entre el país y sus vecinos de la región".

- ¿Considerando lo que sabe ahora sobre la situación de Chile, cuál debe ser la respuesta? ¿Se necesita hacer un ajuste o un cambio más profundo al modelo?

- Honestamente no creo que nadie lo sepa de verdad, pero pienso que la primera respuesta del Presidente ha sido adecuada para calmar la situación y es difícil por ahora hacer mucho más. Tendrán que invertir mucho dinero en mejorar la situación de las pensiones y eso va a tener un gran impacto en la economía, aunque parece necesario porque los niveles de desigualdad e inseguridad financiera de los jubilados no resultan aceptables para la población.

A largo plazo, se va a requerir una mayor coordinación de políticas. Se debe diversificar más la economía y es difícil lograrlo sin la conducción del gobierno. Los ejemplos más exitosos de diversificación económica, como Corea del Sur, Alemania y Japón, tienen un sector privado muy poderoso, pero también tienen un sector público involucrado. Es un tema de equilibrio. No estoy diciendo que haya que pasar del "laissez fair" a los planes quinquenales de Stalin. Pero sí parece que se necesita un nivel de apoyo y de conducción del gobierno. No puede quedar todo a discreción únicamente del sector privado. No se puede continuar con el exceso de dependencia del cobre y eso es lo que haría también cualquier empresa en un mercado libre.

- ¿Cuánto afecta esto a la imagen internacional del país y qué efectos puede tener a largo plazo en la economía? ¿Se ha roto la confianza de los inversionistas?

- En el corto plazo, no diría que la confianza esté rota, pero sí dañada después de las imágenes que hemos visto en la TV, sin duda. A largo plazo, habrá que ver. Lo mejor para la confianza es ver que cuando un país tiene una crisis, puede sobrevivir a ella, puede cambiar y continuar. Si Piñera y los demás políticos pueden consolidar un modelo diferente que tenga apoyo de la población, eso podría ser incluso mejor para la confianza extranjera que si nada de esto hubiera pasado. Pero si las cosas siguen así por mucho tiempo eso va a ser un gran problema para el país. Tendría un alto impacto en la inversión. Va a ser necesario mostrar mejoras en los próximos meses.

- Las agencias calificadoras ponen mucho énfasis en el balance fiscal, pero ahora algunas mencionan la crisis social como un riesgo a la baja. ¿Podrán los inversionistas tolerar cierto deterioro fiscal si eso reduce el riesgo social?

- Yo soy inglés y puedo decir que el Brexit no hubiera ocurrido sin la austeridad. El referéndum se realizó tras seis años de austeridad en Reino Unido. Es algo universal pero Chile es un ejemplo espectacular de que ahora la disciplina fiscal parece menos importante para los inversionistas porque los riesgos sociales preocupan más. Hay una razón técnica para esto, porque con tasas de interés tan bajas se puede sobrevivir con déficit, pero no se puede sobrevivir mucho tiempo con escenas como las que hemos visto en Chile.

- En el último tiempo hemos visto imágenes similares en otros países de la región. ¿Cree que para los inversionistas extranjeros es distinto ver algo así en Chile?

- Chile es más importante porque los inversionistas extranjeros correctamente consideraban que tiene una economía más exitosa que Bolivia, Ecuador o Brasil y por eso hay un mayor interés en lo que está pasando en Chile. Las imágenes que nos llegan desde allá han provocado un verdadero shock. Las protestas en Bolivia u otros países no tienen el mismo factor de shock.