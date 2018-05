Mercados en Acción La estrategia de la banca para destrabar el debate por la reserva bancaria E La idea es que el SII y la Unidad de Análisis Financiero tengan acceso a esta materia sin recurrir a tribunales, pero sólo en casos específicos. Por Vicente Vera V. Una reunión entre los asesores de los senadores miembros de la comisión de Hacienda y el Ministerio de Hacienda se materializó el miércoles, en el marco de la conformación de la mesa técnica que busca encontrar un acuerdo sobre la reserva bancaria incluida en la reforma a la Ley de Bancos. Este punto es el único que genera discordia entre el oficialismo y la oposición en el debate de esta iniciativa. Según conocedores del asunto, el Ejecutivo sólo habría expuesto el tema, sin dar mayores definiciones. Se espera que en los próximos días se sigan desarrollando estos encuentros. Esto, pues hasta el momento en el Senado no tiene pensado retomar la discusión parlamentaria de la Ley de Bancos en la comisión de Hacienda la próxima semana. Además se prevé que próximamente el Ejecutivo presentará su propuesta formal respecto a la materia, algo que es clave para destrabar el proyecto. La propuesta de la industria En este escenario, el presidente de la Asociación de Bancos, Segismundo Schulin-Zeuthen, detalló la semana pasada que han planteado una “solución intermedia” frente a este problema. “En la práctica, esto significa que el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero pueda tener acceso sin ir a tribunal, en caso de personas determinadas y en caso específicos, pero que no sea una cosa abierta y general, porque esto se puede transformar en un problema bastante serio”, sostuvo el timonel de la banca. La propuesta de la banca también se había presentado al Senado durante enero, cuando la tramitación del proyecto se encontraba bajo la administración de la expresidenta Bachelet. En esa instancia, plantearon que la entrega de la información a estos organismos sea un plazo de 10 días, en línea con lo establecido por el Código Tributario. La idea de la banca es encontrar un punto intermedio entre los miembros de la ex Nueva Mayoría y Chile Vamos. Para la centroizquierda otorgar una apertura a la reserva bancaria a algunos organismos fiscalizadores iría en línea con lo señalado por expertos internacionales en materia tributaria, mientras que para Chile Vamos la apertura del secreto bancario podría acarrear posibles vulneraciones de derechos constitucionales. Bernardita Piedrabuena se suma a la mesa Uno de los ausentes de la mesa fue el representante del senador del Partido Socialista y presidente de la comisión de Hacienda, Juan Pablo Letelier. El parlamentario ya había anunciado que se iba a restar de este espacio hasta “ver las reales intenciones del gobierno en esta materia”, según comentaron cercanos a Letelier. Una vez conocida la propuesta del gobierno sobre el tratamiento que tendría la reserva bancaria, el senador socialista evaluaría sentarse con la administración Piñera. Quien se sumó a la discusión pero ahora en la otra vereda, es la excoordinadora de Mercados de Capitales del Ministerio de Hacienda y exasesora del Ministerio de Economía, Bernardita Piedrabuena. La experta fue en representación del senador PPD, Ricardo Lagos Weber. Piedrabuena conoce bien el debate en torno a la nueva Ley de Bancos. Ya había manifestado cuando estaba bajo el Ministerio de Economía que “requiere de un trabajo técnico exhaustivo y detallado debido a que se trata de la transformación de la normativa que rige al sector más importante desde 1986”. Noticias Relacionadas Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este jueves antes que abra el mercado Mercados en Acción Los planes de la oposición para hacer frente a la discusión previsional en el Congreso Mercados en Acción Compras de empresas crecerían 17% y fusiones 5% este año en el mundo

