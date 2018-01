La Fed sanciona a cinco bancos con US$ 35 millones

Mercados en Acción

Medida es adoptada por abusos hipotecarios.

La Reserva Federal anunció que sancionó a cinco bancos por un total de US$ 35,1 millones por abusos hipotecarios cometidos entre los años 2011 y 2012.

Los bancos multados fueron Goldman Sachs, Morgan Stanley, CIT, Bancorp y PNC Financial.

Mientras Goldman y Morgan Stanley deberán pagar US$ 14 millones y US$ 8 millones, respectivamente, el CIT se llevó una multa de US$ 5,2 millones.

Bancorp y PNC Financial se quedaron con las menores sanciones, teniendo que desembolsar US$ 4,4 millones y US$ 3,5 millones, respectivamente.

Con la imposición de estas multas, la Fed puso fin a las acciones de cumplimiento presentadas a 10 entidades relacionadas a los servicios hipotecarios, además de los procesos de ejecuciones hipotecarias emitidos en 2011 y 2012.

Gracias a las multas que guardan relación con las prácticas abusivas respecto a hipotecas a todas las entidades bancarias, la Reserva Federal ha recaudado en total cerca de US$ 1.100 millones.

Asimismo, el banco central estadounidense requirió que las firmas mejoren la supervisión del servicio de préstamos hipotecarios residenciales y los procesos de ejecución, además de que corrijan deficiencias.

“La conclusión de las acciones se basa en la evidencia de mejoras sostenibles en las prácticas de supervisión y servicio de hipotecas de los bancos”, sostuvo la Fed.