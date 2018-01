La megaempresa de capital privado que no está en Wall Street

Mercados en Acción

Por naturaleza, sus transacciones no aparecen en los radares.

Pero como ya administraba cerca de 58.000 millones de euros (US$69.460 millones) para sus clientes el 30 de junio, sostener el ritmo de crecimiento sin dejar de preservar el ADN de la empresa puede resultar complicado. Se estancó una campaña para atraer una mayor proporción de activos de EE.UU. y las iniciativas para penetrar en los planes de jubilación con aportes definidos, un área con muchísimo potencial, todavía no cobraron impulso.

¿Nunca oyó hablar de Partners Group Holding AG? " Por naturaleza, sus transacciones no aparecen en los radares ", dijo Michael Kunz, analista de Zürcher Kantonalbank. "Es poco probable que vengan a sacar a Burger King de la bolsa".

Si le hablan de los titanes del capital privado, probablemente usted piense en Blackstone Group LP, KKR & Co. o Carlyle Group LP.

