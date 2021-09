La Polar no levanta cabeza en la bolsa y acumula una caída de casi 30% tras fallo de la Suprema

Mercados en Acción

La acción de La Polar sigue en caída libre en la bolsa luego del adverso fallo de la Corte Suprema por el caso de las repactaciones unilaterales ocurridas hace una década.

Si ayer el papel de la empresa ligada a Leonidas Vial perdió 21%, hoy lo hace en casi 7%, por lo que el precio de cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) queda en $ 9,9. Este precio es el menor valor para la acción desde enero de este año.

En resumen... El título de La Polar ha perdido 26,6% entre lunes y martes y si el viernes cerró con un valor bursátil de US$ 72,6 millones y hoy es de cerca de US$ 52,6 millones. Todo esto se compara con los más de US$ 1.800 millones que valía en bolsa antes del caso, de acuerdo a información de Bloomberg.

Cabe recordar que el viernes en la tarde la Corte Suprema acogió las demandas civiles de AFP Provida y Capital, determinando que se les pague una indemnización por los perjuicios ocasionados por las repactaciones unilaterales.