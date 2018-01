La política es factor clave en riesgo de los bonos soberanos en A. Latina

Mercados en Acción

Elecciones y eventos internacionales se ciernen sobre la seguridad de transar con los activos de deuda de la región, la cual también es considerada riesgosa.

No se puede obviar que un eventual aumento de las tasas de interés en Estados Unidos también podría endurecer las condiciones de financiamiento externo, sostuvo Fitch.

La clasificadora de riesgo concuerda con el hecho de que la recuperación económica no se ha arraigado del todo; mientras la debilidad fiscal continua, las deudas han aumentado y la existencia de reformas desiguales de las políticas fiscales y económicas siguen siendo restricciones crediticias para varios países.

Y el comentario no es en vano: con elecciones en economías regionales tan importantes como Brasil, México y Colombia, sumados a la inestabilidad que se ha tomado Perú luego del intento de impeachment contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, las reformas en Argentina y el cambio de gobierno que ocurrirá en Chile el 11 de marzo, dan para estar atentos.

