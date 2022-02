La pugna judicial del banco por los créditos a CorpGroup Banking se enciende en Estados Unidos con dura crítica al comité de acreedores

Mercados en Acción

La entidad financiera recalcó que las eventuales disputas por las prendas otorgadas al grupo Saieh deben resolverse en Chile y no en Delaware.

No solamente el estado de Florida, en EEUU, concentra la atención de Bci. También, mira desde cerca lo que sucede en el Tribunal de Quiebras de Delaware, lugar donde se discute la reorganización de CorpGroup Banking (CGB) del grupo Saieh.

El banco entró de lleno al caso y contrató al estudio chileno Morales & Besa y al bufete estadounidense Armstrong Teasdale luego de que el comité de acreedores no garantizados ingresó una moción el 23 de diciembre en la cual pretende anular las garantías que entregó en 2019 el grupo Saieh a Bci por un crédito otorgado por cerca de US$ 10 millones.

Mediante un escrito judicial, Bci remarcó que estos asuntos no deben ser tratados en Delaware, sino que en Chile. Además, criticó que “el comité dedica un esfuerzo considerable a tejer teorías intrincadas y narraciones confusas” en torno al caso.

Mencionó que “el comité también ignora que la transacción, incluyendo las garantías y prenda de activos chilenos, fue negociada en Chile y consumada en Chile entre entidades chilenas”.

El banco advirtió al Tribunal de Delaware que “si se concede legitimación al comité, existe el riesgo no solo de que el litigio no aporte ningún valor a la herencia (que creemos firmemente), sino también de que, incluso si el comité obtuviera un resultado favorable (es decir, se dictara sentencia ingresado con base en leyes extranjeras), dicha sentencia no será aplicable en Chile”.