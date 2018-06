LarrainVial y acciones eléctricas: “Perspectivas de largo plazo continuarán a la baja”

Mercados en Acción

Alexander Varschavsky ganó el Thomson Reuters Analyst Award 2018 Latinoamérica.

Todos los años Thomson Reuters entrega el premio Thomson Reuters Analyst Award en Latinoamérica al mejor desempeño de los analistas, según la rentabilidad de sus recomendaciones de compra y venta de acciones y la precisión de sus estimaciones en las proyecciones de ganancias de las empresas en 14 regiones alrededor del mundo.

Este año y por tercera vez, Alexander Varschavsky, de LarrainVial, recibió el premio en la industria de Servicios de Utilidad Pública.

“Lo que hizo que sobresaliéramos sobre el resto fue el rango en la recomendación de las empresas eléctricas antes de la licitación de fines del año pasado, donde bajamos la recomendación de Colbún y AES Gener, principalmente. De esta forma, anticipamos que el precio iba a venir bastante más bajo de lo que se esperaba”, destacó.

- ¿Cuáles son sus perspectivas para el sector?

- Creo que las perspectivas de largo plazo continuarán sorprendiendo cada vez más a la baja, con precios cayendo por el desarrollo tecnológico de las baterías, paneles solares, centrales eólicas, entre otros. Todas estas tecnologías van a lograr ser rentables a precios cercanos a los US$ 40 o US$ 45. Afortunadamente, las empresas en Chile cuentan con contratos de largo plazo que les permiten reaccionar ante estos cambios y no verse tan afectadas. Pueden hacer un uso de estos contratos para renegociar con los clientes e invertir en renovables y alargar los contratos contra bajas de precios.

- ¿Cuáles son sus acciones favoritas?

- Me siguen gustando algunas compañías, donde pudo haber alguna sobrerreacción ante estas malas perspectivas, como Engie Energía Chile y Enel Chile. La primera tiene la ventaja de tener contratos muy largos, de hecho fue la última en ganarse un contrato regulado de largo plazo a precios atractivos. Enel Chile, por su parte, tiene la ventaja que dentro de su compañía Enel Generación fue la primera en adelantarse a este cambio de precios y fue muy agresiva en la licitación del 2016, con un contrato en promedio a US$ 50 que en ese momento parecía bajo, pero ahora parece atractivo por esta nueva realidad de precios.

- ¿Cómo ve los cambios que quiere hacer el gobierno en la ley de distribución eléctrica?

- Debería haber un fuerte incentivo a las inversiones y a mejorar la calidad de suministro. No digo que haya que soterrar todos los cables, pero que el servicio se reponga más rápido, que la compañía pueda ser capaz de reaccionar mejor y más rápido.