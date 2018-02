Las compras se instalan en las bolsas del mundo y no se dejan intimidar por alza de los bonos del Tesoro

Mercados en Acción

En Asia las ganancias superaron el 1,9%, mientras que en Europa el alza promedia el 1%.

Los mercados no se dejan intimidar en esta ocasión por los efectos de la escalada en los intereses de la deuda de EEUU, reportó Expansión. Su bono a diez años supera el umbral del 2,9%, en zona de máximos de cuatro años, después del dato de inflación de ayer y a la espera de las cifras que se conocerán hoy de paro semanal.

