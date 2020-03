Las tres propuestas de Mario Farren para evitar un “desastre financiero” en Chile

Mercados en Acción

Las deudas hipotecarias y los créditos de consumo y automotrices son los principales focos a atender, asegura el exsuperintendente de bancos.

Atender las deudas que más preocupan a los chilenos, como los créditos hipotecarios, de consumo y automotrices son clave para evitar que la crisis sanitaria generada por el coronavirus no termine provocando un “desastre financiero” en el país, dice el exsuperintendente de bancos y hasta hace poco, asesor presidencial en ciberseguridad, Mario Farren.

Según Farren, si bien la situación aún no llega a un punto sin retorno, puede convertirse en un grave problema, “si no se toman las medidas apropiadas para facilitar que las personas y las empresas de todos los tamaños sobrevivan durante este período, en que el mundo va a estar detenido”, explica.

El ex regulador alerta también sobre los depósitos y ahorros. “Si los depositantes perciben, aún equivocadamente, que sus depósitos están en riesgo, entonces se acaba todo. El Banco Central ya ha ampliado la liquidez del sistema, entonces hay que poner incentivos para que esa liquidez fluya a las personas y las empresas, porque con lo que hay, no alcanza”, revela.

Además, es enfático en que la forma de afrontar esta crisis no debe ser la misma utilizada para una situación sólo económica. “Mi preocupación es que me parece que las medidas que se han tomado hasta aquí son insuficientes y sobre todo, necesitamos que esto ocurra rápido. Esto es una situación donde la paralización ya ocurrió y no podemos esperar un mes para salir con medidas o acuerdos”, dijo Farren a DF.

Los tres pilares

Para Farren, los puntos de atención están claros. En primer lugar, las deudas hipotecarias, especialmente de los segmentos de clase media, que estaban realizando inversiones en bienes raíces con valores de entre 1.800 y 3.500 UF.

El exasesor presidencial postula que “el problema que hay hoy para repactar créditos hipotecarios es que son rígidos”, y que las medidas que han ofrecido algunos bancos básicamente no entregan soluciones rápidas o pueden incluso, ser más costosas para los usuarios. Ante esto, propone la creación por ley de una figura nueva denominada “crédito hipotecario complementario (CHC), para refinanciar las cuotas postergadas durante la crisis, tanto de créditos hipotecarios como de consumo”, explica, además de prepagar los préstamos que tengan las personas con otras instituciones bancarias y no bancarias.

Respecto de los créditos de consumo, postula flexibilizar los criterios para el tratamiento de cuotas reprogramadas, mientras el país se encuentre en este estado de excepción. La propuesta apunta principalmente a las tarjetas, incluidas las que fueron emitidas por el retail financiero, que tienen mayor presencia en los sectores más vulnerables. “De manera que se mantengan las condiciones del costo del crédito original”, agrega.

Para los créditos automotrices, en tanto, plantea la misma flexibilización ya que “este segmento tiene un valor aproximado de unos US$ 4 mil millones y unos 25 oferentes, entre firmas especializadas y bancos”.

Además de fijar las prioridades en estos tres puntos clave, Farren propone permitir al Banco Central la compra de bonos emitidos por la Tesorería General de la República (TGR) “para el financiamiento de los programas especiales para paliar la crisis por una sola vez”, y también, la creación de un Fondo de Emergencia Financiera (FEF) que esté controlado por el Comité de Estabilidad Financiera (CEF), con el propósito de comprar instrumentos financieros de renta fija o flujos, emitidos por empresas privadas.