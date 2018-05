Licitación de afiliados cumple ocho años: los cambios que se están evaluando

Mercados en Acción

Gobierno mira con buenos ojos las modificaciones que planteó la administración anterior. La industria no tiene un juicio unánime.

Un factor que ha tomado especial relevancia este año en la industria previsional es la licitación de cartera de afiliados.

Lo anterior luego de que PlanVital decidiera no participar del concurso en enero, tras haber ganado dos períodos y conseguir gracias a él 665.633 nuevos afiliados solo en su primera etapa, entre 2014 y 2016, para posteriormente anunciar un alza en la comisión a partir de agosto.

El gobierno pasado ya planteó cambios al modelo de licitación. La reforma ingresada por la expresidenta Michelle Bachelet en agosto del año pasado incluía, por ejemplo, extender el período licitado por hasta 36 meses si la AFP que se adjudicó el remate obtenía rentabilidades sobre el promedio del sistema. Además, se establecían estándares de servicio y solvencia para la gestora ganadora.

Varias de estas propuestas, afirman fuentes cercanas al actual proceso de reforma previsional, serán recogidas. De hecho, aseguran, hay ánimos de rescatar el proyecto que modifica la regulación a la industria ingresado por la administración anterior, pero con indiciaciones, aunque los cambios a la licitación ha ganado puntos en los estudios que ha hecho el Ejecutivo.

La evaluación

Precisamente, en agosto se cumplen ocho años desde que se implementó el concurso en la industria, el que se creó en la reforma previsional del 2008.

Algunos expertos celebran los resultados del mecanismo, ya que ha conseguido disminuir las comisiones del sistema, los que hoy se encuentran bajo el promedio de la OCDE.

Sin embargo, en la industria hay quienes consideran que la licitación ha sido dañina.

“Al fijar el precio como única variable de decisión ello podría minar el potencial de rentabilidad, seguridad o servicio a los afiliados, puesto que se disminuyen los recursos disponibles para servicios diferenciadores”, dicen desde una AFP.

“El principal cambio debiera radicar en incluir otras variables y no solo el precio. En el proyecto que presentó el Gobierno anterior consideraba ese punto”, agregan.

“Es lo estructural, esta medida perjudicó a muchas personas privándolas de su libertad de elegir y obligándolas a decidir sólo por la variable precio, que es sólo una variable y la que menos relevancia tiene en la elección de una AFP, tal como está demostrado”, dicen en otra gestora previsional.

Desde Modelo, ganadora en dos ocasiones del concurso, aseguran que la licitación ha sido buena para el sistema.

“Siempre han sido algo positivo para el sistema, no solo permitió el ingreso de un nuevo participante a la industria sino que también, a través de este mecanismo se ha logrado que no solo las AFP que participan de la licitación bajen el precio, sino que todas lo hagan. Es decir, directa o indirectamente, todos los afiliados del sistema se han visto beneficiados”, señalan.

Para AFP Capital, “en estricto rigor, si el precio es la única variable, el atributo de la licitación es simplemente aumentar el ingreso líquido de las personas y no generar mejores pensiones que es el objetivo que debe primar. En el fondo se está tratando el ahorro previsional como un commodity, lo que no es efectivo”.

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Valdés: "Estoy haciendo de puente en visiones que son muy distintas"

Uno de los protagonistas de la discusión previsional en los últimos años ha sido, sin duda, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El otrora jefe de las finanzas públicas fue uno de los cerebros tras la reforma de pensiones ingresada por la expresidenta Michelle Bachelet, por lo que hoy esta discusión es una de las que más le interesa.

Ayer asistió a una mesa redonda convocada por el PC, PS y PPD donde se abordó el tema previsional y fue invitado estelar junto a Luis Mesina, de No+AFP, y el representante de la OIT en Chile, Fabio Bertranou.

Tras su exposición y ser cuestionado por adherentes a la propuesta del movimiento, Valdés señaló que "debo ser el más neoliberal de esta mesa y voy a muchas reuniones donde soy el más de izquierda de la mesa. Entonces, puedo decir que estoy haciendo de puente en visiones que son muy distintas hoy día en Chile, pero creo que son juntables en cierto sentido, porque creo que nadie está haciendo esto de mala fe".

En la instancia, el economista también lanzó una advertencia a la oposición, donde espera que flexibilicen sus posturas para poder alcanzar un acuerdo para la reforma de pensiones, luego de escuchar la propuesta de No+AFP.

"Si es urgente, tenemos que ser flexibles"

"Yo estoy interpelando a todos que si ese es el espíritu ahí no vamos a llegar a nada. Es muy importante abrir la mente, dejar las líneas rojas a los lados, porque si no va a ser muy difícil converger. Si esto es tan urgente tenemos que ser flexibles. Uno no puede decir que algo que es urgente y se hace lo que yo quiero o nada", dijo tras exponer en la mesa.

El exsecretario de Estado apuntó que en pos de un acuerdo, la oposición, de forma realista, deberá aprobar un proyecto con "menor profundidad" que el de la administración anterior.

"Si no tuvimos votos para aprobar el proyecto de la Presidenta tenemos que movernos a juntar más votos y si eso significa ser menos profundos en la reforma tendrá que ser así", afirmó.

El exministro se mostró contrario a la posibilidad de que las cajas de compensación entren a la industria de administración de fondos.