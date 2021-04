Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

Mercados en Acción

+La revolución de Biden +Cuarentena en Francia +Repunte en utilidades

Comenzamos el segundo trimestre del año con la mirada puesta en EEUU, donde ayer su presidente, Joe Biden, presentó un ambicioso plan de inversión pública por US$1,9 billones. A este plan le seguirá otro a presentarse próximamente, por una cifra similar. Los mercados tratan todavía de analizar el impacto que tendrá el plan, que se financiará con un alza de impuesto a las empresas. Como destaca The New York Times en su portada, Biden está usando este plan “para demostrar que el estado puede hacer cosas colosales que el sector privado no puede”. Por su parte, The Wall Street Journal apunta que el costo no será solo para las empresas, en materia de impuestos, sino que -afirma- será la clase media la que pague por la mayor alza de impuestos desde 1968.

Además, el impacto del plan no será inmediato. Si logra pasar por el Congreso este año, todavía habrá que esperar para el inicio de las inversiones. De ahí que no haya hoy, por ejemplo, una reacción al alza en materias primas vinculadas a la infraestructura, como es el cobre. Por el contrario, el metal marca una nueva caída de 0,52% en Londres.

La reacción también es moderada en las bolsas. Las acciones en Asia avanzaron 0,45%, y en Europa el Stoxx 600 sube 0,54%. Los futuros de Wall Street también operan al alza, liderados por el Nasdaq (+0,88%). Los índices se benefician de una caída en los rendimientos de los bonos, pero todavía la tasa de los papeles del Tesoro a 10 años se mantiene por sobre 1,72%.

En Europa, lecturas por sobre lo esperado para los índices PMI de manufacturas de las principales economías de la región ayudan a contrarrestar el impacto de las nuevas restricciones. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ayer una cuarentena estricta por cuatro semanas para todo el país, con toque de queda desde las 19.00 horas. En Italia, el cierre de las actividades y comercio no esencial se extendió por todo abril. Además, Francia, Italia y Alemania impusieron más restricciones a los viajes al interior de la UE.

En Chile también se preparan medidas más restrictivas para los viajes, así como para la entrega de permisos. En la presentación del IPoM, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, reconoció que habrá un impacto en la actividad por las restricciones, pero espera que en la segunda mitad del año se recupere lo que se retroceda en el segundo trimestre. Marcel destacó el buen inicio de año de la economía, gracias a un repunte que comenzó hacia finales de 2020. Diario Financiero destaca en su titular un análisis que muestra cómo las empresas comenzaron a recuperarse precisamente hacia el cierre de 2020.

Además, esta mañana se conoció que Automotores Gildemeister se acogerá al Capítulo 11 de la ley de quiebras en EEUU tras llegar a acuerdo con bonistas. De esta forma, este proceso que será en modalidad pre-packaged fortalecerá la estructura de capital de AG reduciendo su deuda en más de US$ 200 millones.

ATENTOS HOY

El Banco Central publica el Imacec de febrero. El mercado espera una nueva contracción del índice. (08.30 horas)

de febrero. El mercado espera una nueva contracción del índice. (08.30 horas) Wall Street recibirá la lectura final del PMI de manufacturas de EEUU correspondiente a marzo, y el reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo (09.30 horas).

(09.30 horas). En Brasil se entregan datos de producción industrial y PMI de manufacturas (09.00 horas).

