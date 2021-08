Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

Mercados en Acción

+¿Hora del tapering? +Pronósticos optimistas +El otro impacto de los retiros previsionales

Los mercados esperan ansiosos los resultados de la reunión del Banco de Inglaterra, y la respectiva rueda de prensa de su gobernador. Contrario a lo que está pasando en países emergentes, como Brasil, no se esperan cambios a la tasa de interés. Pero, hay mucha expectativa respecto a lo que se pueda anunciar respecto al programa de compra de bonos, dado que han aumentado las voces que argumentan a favor de no completar los US$200 mil millones previstos este año. Además de no extenderlo. Sería un primer paso en dirección de un retiro de los estímulos cuantitativos, del temido “tapering”.

Lo cierto es que llevamos discutiendo tanto tiempo sobre esto, que es difícil entender que el mercado no se haya hecho ya la idea de que el tapering llegará más temprano que tarde. En el caso de la Reserva Federal, su vicepresidente, Richard Clarida, planteó que la primera alza de tasas se podría dar hacia finales de 2022, pero el retiro del plan de compra de bonos podría darse mucho antes.

En este escenario, la libra esterlina transa al alza, al igual que el dólar. La divisa estadounidense dio un salto a su mayor valor en una semana al inicio de la sesión, pero desde entonces ha moderado su avance. La apreciación del dólar golpea a los metales, y el cobre retrocede 0,29% en Londres.

La sesión en Asia estuvo marcada por nuevas caídas de las acciones tecnológicas y empresas de videojuegos, especialmente Tencent (-3,9%). Shanghái y Hong Kong lideran las pérdidas, pero el índice regional logra salvar un alza de 0,22%.

El Stoxx600 sube 0,41%, todavía impulsado por positivos reportes de empresas, como Novardis, Glencore (que reportó un trimestre récord) y la unidad industrial de Siemens. También ayudó el alza en las órdenes de fábrica de Alemania, que subieron 4,1% en junio, tres puntos por encima de lo esperado.

Los futuros de Wall Street operan con alzas moderadas. El S&P500 sube 0,15% a los 4.400 puntos. Pero esta mañana Goldman Sachs publica un optimista pronóstico para las acciones estadounidenses y proyecta que el S&P500 cerraría el año en 4.700 puntos, y 2022 en 4.900 puntos.

¿Y el IPSA? A pesar de que el índice local ha perdido 1,1% en lo que va del año, Diario Financiero reporta que las apuestas en el mercado siguen siendo optimistas, con proyecciones que elevan el índice hasta los 5.000 puntos hacia fin de año, desde los 4.211 actuales.

Otro pronóstico menos alentador es el del impacto de los retiros de fondos previsionales. DF informa en su titular que sólo el 22% de las mujeres podrá elegir una renta vitalicia. Además, de aprobarse un cuarto retiro, otros 2,4 millones de afiliados podrían vaciar sus cuentas individuales. Esto elevaría el total de personas que se quedarían SIN AHORROS para su pensión a 4,5 millones.

