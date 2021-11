Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

Mercados en Acción

Mercados aprueban las palabras del presiden de la Reserva Federal y toman vuelo

All we need is just a little patience...yeah... Disculpen la referencia musical ochentera en inglés (¿adivinaron qué canción es?), pero ayer me imaginé a Jerome Powell cantando algo parecido, para convencer a los mercados que calmen sus expectativas inflacionarias y de alza de tasas. La Fed anunció, tal como se esperaba, el inicio del retiro de los estímulos cuantitativos, con una reducción de US$ 15 mil millones en su compra mensual de bonos. No solo la reducción es mínima (hoy adquiere US$120.000 millones mensuales en bonos), Powell además insistió en que la Fed “puede ser paciente” respecto a la inflación. Su discurso fue similar al de su par del BCE, Christine Lagarde, más temprano. Lagarde aseguró que el mercado se está equivocando en su apuesta de un alza de tasas el próximo año.

Los mercados interpretaron el anuncio de la Fed como una confirmación de un sesgo expansivo, al menos lo suficiente para impulsar a los índices de Wall Street a nuevos máximos. Esta mañana, las alzas se extienden. En Asia, el índice regional sube 0,73%. En Europa, en una mañana con positivos resultados de Societe Generale y Commerzbank, el Stoxx600 sube 0,51%, y las acciones europeas alcanzan otro nivel récord. También vemos alzas en los futuros de Wall Street. El S&P500 sube 0,15% y el Nasdaq 0,46%. Pero el dólar está señalando que parte del mercado sí ve un inicio del ajuste monetario en la acción de la Fed, y el índice de la divisa se dispara 0,4%.

Con Powell y Lagarde en “paciente espera”, todas las miradas se vuelcan a Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. El emisor inglés deberá decidir hoy si se suma a sus pares de EEUU y la Eurozona, o si se convierte en el primero de los grandes bancos centrales en elevar tasas desde el inicio de la pandemia.

A diferencia de sus pares europeos y de EEUU, el banco central de Chile además enfrenta una ola de riesgos internos. Ayer, en la presentación del Informe de Estabilidad Financiera, Mario Marcel planteó un escenario preocupante, con condiciones financieras no vistas en décadas. A esto hay que sumarle la alerta del ministro Rodrigo Cerda, quien llamó a las candidaturas a evaluar el impacto de sus propuestas en el crecimiento y la situación fiscal.

ATENTOS HOY