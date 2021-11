Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

Mercados en Acción

Inversionistas ajustan sus portafolios tras alta inflación en EEUU

“La agenda de gobierno de Biden no estaba pensada para una economía con esta inflación”. No recuerdo dónde leí el comentario ayer, pero me parece certero y un buen enfoque para abordar la noticia que domina a los mercados desde ayer. EEUU reportó una inflación mayor a la esperada, con el índice superando el 6%, su mayor nivel en tres décadas. Biden afirmó horas después que “reverter la inflación es una prioridad”.

Hace sentido. El problema es que su agenda de gobierno tiene como eje una enorme inyección de gasto público (US$2-US$3 billones, dependerá de lo que pase en el Congreso). ¿Cómo compatibilizar ambas cosas? El mercado está comenzando a apostar que si bien la Fed no reaccionará de inmediato, el próximo año va a tener que iniciar un ajuste inflacionario acelerado.

Biden y la Fed no son los únicos que deben estar revisando sus planes. También se nota un ajuste de portafolios. Tras el reporte de ayer, las acciones tecnológicas sufrieron caídas, mientras el oro y el bitcoin aparecieron como refugio.

El dólar también recibe un fuerte impulso, y esta mañana llega a su mayor nivel en 20 meses. Mientras, los índices bursátiles muestran que los inversionistas continúan evaluando qué dirección tomar. En Asia, el índice opera plano con una ligera tendencia al alza. En Europa tenemos una sesión mixta, y el Stoxx600 está plano con una leve inclinación (0,05%) a la baja. Por el contrario, los futuros de Wall Street revierten pérdidas y se alinean al alza. El S&P500 sube 0,14% y el Nasdaq 0,21%.

En medio de este escenario inflacionario, en Chile continúa la discusión por el cuarto retiro de fondos previsionales. El Congreso fue muy expedito en formar la Comisión Mixta. Diario Financiero reporta que el grupo, de mayoría opositora, ya vislumbra un complejo escenario para acuerdos. Además, muy importante, DF presenta las propuestas de cuatro candidaturas presidenciales en tema de impuestos.

Para terminar, algo que podría ser una buena noticia. China y EEUU sorprendieron esta mañana al anunciar un acuerdo para trabajar de forma conjunta en reducir las emisiones y combatir el cambio climático. Todavía no hay medidas concretas, pero el anuncio aparece como un salvavidas y revive las esperanzas de un acuerdo importante en la COP26.

ATENTOS HOY