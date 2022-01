Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Mercados en Acción

El PBoC sale al rescate. El banco central de china recortó dos tasas de interés clave, en la que se calcula no será la última medida de estímulo monetario en respuesta a la desaceleración. El emisor recortó en 10 puntos la tasa de interés de préstamos a un año a 3,70% y en cinco puntos base los tipos para préstamos a cinco años a 4,60%. Ya el martes, un alto funcionario del PBoC declaró en la prensa estatal que el emisor debería "actuar rápidamente". Las declaraciones se entienden como una confirmación de que Beijing no está dispuesto a tolerar una desaceleración mayor.

La medida del banco central chino impulsó al índice en Hong Kong a un rally de 3,42%. Las alzas se multiplicaron en otros mercados de la región, y las acciones asiáticas avanza 1,11%. Por el contrario, en Europa todavía vemos pérdidas, a pesar de positivos reportes de resultados de varias empresas incluyendo Puma, Deliveroo y Primark. El Stoxx600 retrocede 0,23%. Mientras, los futuros de Wall Street reaccionan con un repunte a la baja en las tasas de los bonos del Tesoro. La tasa de los papeles a 10 años cae a 1,83%.

Los futuros del Nasdaq suben 0,53%. El índice de acciones tecnológicas cayó ayer en corrección, tras perder 10% desde el máximo marcado en noviembre. Analistas apuntan a compras de oportunidad, no solo entre las acciones tecnológicas, pero especialmente en este sector dado que los fundamentos que apuestan por su crecimiento seguirían intactos.

Por el contrario, los fundamentos de Latinoamérica no parecen promisorios. La región se alista a un período de desaceleración tras el repunte 2021. Financial Times dedica su comentario editorial a la región en su edición de hoy, en el que recuerda que el crecimiento debe ser prioritario en las agendas de los gobiernos (actuales y entrantes). Me quedo con este párrafo: "América Latina necesita adoptar soluciones pragmáticas que dejen atrás el debate ideológico. Esto debería comenzar con el axioma de que primero hay que crear riqueza para poder compartirla. Un sector privado floreciente, un Estado que funcione plenamente, unos servicios públicos de calidad, el Estado de Derecho y la inversión extranjera son ingredientes esenciales".

En Chile, el mercado espera ansioso que el presidente electo, Gabriel Boric, anuncie quiénes integrarán su gabinete. Mientras, avanza en el Congreso el proyecto que elimina exenciones tributarias, y Diario Financiero anuncia que se votará el lunes en el Senado. También se presenta la agenda del SII, que este año pondrá especial atención a multinacionales y altos patrimonios.

