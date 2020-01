Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

En cuarentena +Reacción en cadena +Retraso en reforma

China lidera las caídas de una jornada de pérdidas en Asia. La bolsa de Shanghái retrocedió casi 3%, ante el temor en los mercados a una nueva epidemia respiratoria. Los inversionistas temen un impacto en el consumo de China, que pueda agravar su desaceleración. Eso explica por qué las mineras y las materias primas, incluyendo el cobre, están entre los activos afectados esta mañana.

Las pérdidas se extienden a Europa, donde el Stoxx 600 ya cae 0,38%. Los futuros de Wall Street también anticipan una apertura a la baja. El petróleo WTI cae 1,43%, ante la perspectiva de una menor demanda de aerolíneas, por restricciones debido al virus.

China declaró la ciudad de Wuhan, origen del contagio, en cuarentena. Los servicios de buses, trenes y aviones desde y hacia la ciudad de 11 millones de habitantes ha sido suspendido. El saldo de víctimas por el nuevo coronavirus aumentó a 17 en China, y ya hay registrados casi 600 casos. México y Colombia dicen estar investigando casos registrados en las últimas horas.

El Foro Económico Mundial en Davos y el juicio político a Donald Trump siguen ocupando los titulares. Sin embargo, los mercados no parecen muy preocupados (no todavía) respecto a la batalla entre republicanos y demócratas en el Senado.

Los inversionistas estarán atentos a la rueda de prensa de Christine Lagarde, presidenta del BCE, que lanzará oficialmente la revisión estratégica del emisor europeo. Lagarde ha hecho énfasis en la necesidad de que las políticas del BCE también se guíen por principios de combate al cambio climático.

Las negociaciones políticas en el Congreso copan la agenda en Chile. La reforma tributaria no pudo ser despachada ayer, debido al rechazo del artículo sobre el cobro del impuesto verde. La reforma pasó a comisión mixta, que se reuniría la próxima semana. Si se logran resolver las diferencias, Hacienda lograría que se despache la reforma antes del receso legislativo. Algo que no parece posible en el caso de la reforma previsional. La oposición aún no acuerda sus indicaciones. A propósito de esta reforma, Diario Financiero entrevista a Olivia Mitchell, exintegrante de la Comisión Bravo, y quien advierte que lo propuesto hasta ahora no atiende a falencias clave del sistema.

ATENTOS HOY:





La comisión de Agricultura del Senado votará la reforma al Código de Aguas , desde las 09.00 horas hasta su total despacho.

, desde las 09.00 horas hasta su total despacho. Los inversionistas en Europa están a la espera de que el BCE presente los lineamientos para la revisión de su política monetaria . Ese será el tema que ocupe la atención en la rueda de prensa de Christine Lagarde, tras la decisión de política monetaria (09.45 horas) en la que no se esperan cambios.

. Ese será el tema que ocupe la atención en la rueda de prensa de Christine Lagarde, tras la decisión de política monetaria (09.45 horas) en la que no se esperan cambios. Wall Street estará pendiente de los resultados de Intel y Procter&Gamble . Además, Estados Unidos entrega (10.30 horas) cifras de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo .

. Además, Estados Unidos entrega (10.30 horas) cifras de solicitudes iniciales de . Argentina reporta (16.00 horas) los índices de actividad económica de noviembre y ventas de retail. Se estima que la actividad volvió a contraerse, aunque algo menos que el mes anterior.

