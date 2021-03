Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

+La nueva Fed +Crisis por las vacunas +El plan de CAP

La Reserva Federal ya no tiene miedo de ir “detrás de la curva” y si eso implica el riesgo de una ola inflacionaria, parece considerar que vale la pena correr el riesgo. A pesar de proyectar un repunte de 6,5% de la economía estadounidense en 2021, Jerome Powell insistió (una y otra vez) que no modificarán su plan de estímulo monetario. Las tasas, señaló, seguirán en mínimos al menos hasta 2024. Un cambio importante en la forma de hacer política monetaria es que Powell dijo que la Fed ya no actuará en base a proyecciones para actuar de forma preventiva, sino que reaccionará los datos en tiempo real.

Es un riesgo considerable, dado que también desde el área fiscal se espera que la administración de Joe Biden avance con un aumento del gasto. Pero Powell afirmó que el escenario para los próximos dos o tres años todavía es “altamente incierto”. A los mercados les gustó lo que escucharon, al menos ayer. Wall Street cerró en nuevos máximos, con el Dow Jones por encima de los 33.000 puntos.

Las alzas se extendieron a Asia, donde el índice regional subió 1%. El ánimo ha cambiado tras la apertura europea, después que los rendimientos de los bonos volvieran a dispararse. Hay alzas en los bonos soberanos europeos, pero son aún más marcadas en los papeles del Tesoro. La tasa del bono a 10 años llegó a 1,73, su mayor nivel desde enero 2020, y la tasa de los papeles a 30 años subió a 2,49%, su máximo desde agosto 2019, según datos de Bloomberg.

Los índices europeos abrieron con caídas, pero un impulso desde el sector automotriz, que finalmente parece dispuesto a competir en serio con Tesla, ayuda a que el Stoxx600 borre las pérdidas iniciales y marque una modesta alza de 0,12%. Los futuros de Wall Street también caen con la mirada puesta en los bonos. El S&P500 retrocede 0,53%, y el Nasdaq cae 1,28%. El dólar marca una nueva alza, y con ello golpea a las materias primas. El cobre cae 0,5% en Londres, también en reacción a un aumento de los inventarios, reporta Reuters.

En el ánimo de los inversionistas también pesa la pelea por las vacunas en Europa. La UE amenaza con bloquear las exportaciones de las dosis de Pfizer a Reino Unido, por lo que este país se vio obligado a pausar su exitosa campaña de inmunización. Mientras, los países europeos esperan un informe final del regulador sanitario del bloque sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca. El impasse pone en riesgo la campaña de vacunación y con ello la reapertura de las economías de la región.

Los inversionistas también tendrán un ojo puesto en lo que pase en Alaska, donde funcionarios de alto nivel de China y EEUU tendrán su primera reunión, tras el cambio de administración en la Casa Blanca. La industria tecnológica estará en el centro de las conversaciones, en la que los mercados buscarán indicios sobre cómo será la relación de Biden con China.

En Chile, la minería ocupa la portada de Diario Financiero. Ayer, los diputados de la Comisión de Hacienda rechazaron el proyecto de un nuevo royalty minero. Sin embargo, el proyecto irá a votación a Sala, con informe a favor de la Comisión de Minería. El titular de la portada es para la alianza de una filial de CAP con la europea Paul Wurth, filial de SMS, para estudiar descarbonización de su operación siderúrgica.