Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

PIB de EEUU + El debut de Robinhood +BHP advierte de efectos en inversiones del royalty

Día con una avalancha de noticias para que el mercado reaccione. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos aseguró tras su reunión de julio que la economía sigue "fortaleciéndose" y comentó que se avanza en las metas puestas para comenzar a reducir la compra de bonos. Además, la economía norteamericana revelará el PIB del segundo trimestre, cifra que de acuerdo a la encuesta de Bloomberg se expandirá un 8,5%.

A esta hora los futuros del S&P 500 y el Dow Jones operan al alzas de 0,3% y 0,1% respectivamente con las miradas una vez más atentas a los resultados empresariales de la jornada. No así el Nasdaq que cae 0,2% ante las dudas que generaron los débiles resultados de Facebook.

Las acciones de Europa operan con ganancias que en caso del Ibex de Madrid y el Ftse Mib de Milán superan el 1%, y es que China entrega un impulso adicional a la renta variable global con el CSI 300 subiendo 1,89% tras las duras caídas de los primeros días de la semana ante la ola intervencionista de Beijing. Ayer se conoció que el regulador chino citó de emergencia a bancos inversión para tratar de contener liquidación de acciones.

Otro debut en Wall Street. Para hoy está fijada la apertura en bolsa de la popular plataforma de comercialización de acciones Robinhood. La aplicación fijó el precio de su oferta pública en US$ 38 por acción, la parte baja de las expectativas que iban entre US$ 38 y US$ 42, después una tibia demanda. Con esto fija su valorización en US$ 32 mil millones.

En su portada Diario Financiero destacó que la megasequía que afecta al país, el menos gas disponible y fallas de centrales se dejan sentir en resultados de empresas eléctricas. Enel Chile corrigió a la baja su guía de Ebitda para este año, mientras Engie constató en su análisis el alza que ha tenido el costo por el cual se transa la electricidad en el sistema. Por otro lado, en marco de la discusión del royalty minero, BHP advirtió que Escondida no podrá financiar megainversiones en proyectos futuros con el royalty propuesto.

