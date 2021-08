Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

A la espera de Jackson Hole +Bitcoin pierde los US$ 50.000 +Piden a Biden y G20 que analicen los adelanto de rentas vitalicias

La jornada para los mercados internacionales comienza con signos mixtos, a medida que los inversionistas esperan que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se refiera a la política monetaria de EEUU en la reunión de Jackson Hole que tendrá lugar mañana.

Hoy será una sesión de varios datos importantes en la principal economía del mundo, comenzando por las solicitudes de subsidio de desempleo que, según las estimaciones de mercado, podrían ubicarse en un nivel similar al de la semana pasada. En tanto, la segunda lectura del PIB del segundo trimestre también estará bajo la lupa de los inversionistas.

Así, Wall Street se mantiene inquieto, con los futuros del Dow Jones subiendo 0,03%, mientras que el Nasdaq y S&P 500 pierden 0,17% y 0,09%, respectivamente.

En plena propagación de la variante Delta en el mundo -y que ha atemorizado tanto a los mercados- una empresa que ha llamado la atención es Delta Air Lines, que aseguró que impondría un cargo mensual de US$ 200 a los empleados que rechacen una vacuna contra el Covid-19. La compañía ya cae en la preapertura 0,39%.

Por otro lado, sólo el Nikkei japonés logró salvarse de las caídas en Asia con un avance de 0,06%. Esto, mientras el mercado chino se enfrenta a las regulaciones del gobierno, las cuales incluso han tenido efecto en la “minería” de criptomonedas.

En tanto, Europa se tiñe de rojo con el Stoxx 600 paneuropeo cayendo 0,36% a los 470 puntos.

El repunte del bitcoin superando los US$ 50.000 no duró mucho y los patrones de los gráficos indican que su repunte desde julio está en riesgo de desvanecerse. La criptomoneda más grande cayó 4,4% a US$ 46.588, y otros tokens, incluido Ether, se replegaron junto con el índice Bloomberg Galaxy Crypto.

Por su parte, el petróleo del tipo WTI cayó por debajo de los US$ 68 el barril, reduciendo el repunte esta semana impulsado por las apuestas de que la demanda resistirá el impacto de la cepa del virus delta en la recuperación económica.

Diario Financiero trae en su portada un nuevo capítulo de los proyectos que buscan otro retiro de fondos. En este caso, el Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida envió una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, solicitando la intervención de la Casa Blanca en los adelantos en las rentas vitalicias que se están llevando a cabo en Chile. Además, se informa que el Banco Central ya encontró reemplazante para el histórico Beltrán de Ramón, quien dejó la gerencia de la División de Mercados Financieros para asumir como gerente general del instituto emisor. La entidad informó la designación de la economista Paulina Yazigi en el cargo, el que asumirá el próximo lunes 4 de octubre.

ATENTOS HOY