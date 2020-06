Lo que debes saber este jueves antes que abra el mercado

Mercados en Acción

China dice haber controlado el nuevo brote de Covid-19 en Beijing. La noticia dio cierto impulso a los mercados, pero los inversionistas parecen a la espera de más certezas. Las bolsas en Asia tuvieron una sesión mixta, el Stoxx 600 cae 0,43%, y los futuros de Wall Street operan planos. Además de China, los inversionistas reciben con preocupación reportes de una nueva alza de contagios en varias ciudades de EEUU (con números récord) y en otros países, como Alemania, que extendió la suspensión de eventos masivos hasta fines de octubre, ante el alza de casos en Berlín y una ciudad del norte del país.

Otro foco de atención estará en el reporte semanal de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Se espera una baja de las solicitudes iniciales, pero se analizarán con detalle los datos de las solicitudes continuas. Más de 22 millones de personas seguirían sin empleo.

Pero EEUU también está en los titulares por temas políticos. El exasesor de Seguridad Nacional de ese país, John Bolton, publica su esperada memoria. En los fragmentos adelantados ayer por varios diarios, Bolton acusa a Trump de basar todas sus decisiones en torno a su reelección. El Partido Republicano y la Casa Blanca intensifican los esfuerzos para evitar que se publique el libro de quien fuera uno de los asesores más cercanos del mandatario.

En Latinoamérica, por el contrario, la atención sigue en el manejo de la pandemia. Con Brasil y México como focos de preocupación. Brasil a punto se sumar un millón de casos. Argentina también registró un aumento de contagios, poco después de haber relajado la cuarentena en su capital. El gobierno de Alberto Fernández anunció un endurecimiento de las medidas, que incluye la reducción del transporte público.

En Chile aún no se llega a ese punto, pero sí se anunciaron mayores penas para quienes no respeten la cuarentena, así como una restricción en el número de permisos. De forma indirecta, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, también se unió a los llamados para que se respete la cuarentena. Marcel advirtió que, si es necesario extenderla en el tiempo u a otras regiones, el impacto para la economía será mayor a la caída de hasta 7,5% que se proyecta para este año. Diario Financiero presenta una amplia cobertura de las principales conclusiones del IPoM, las dudas de los economistas locales sobre el esperado repunte en 2021, y el preocupante dato sobre lo que pasará cuando termine la cobertura de la Ley de Protección del Empleo. Además, no se pierdan el podcast Conversaciones DF. En el último episodio, el expresidente del Banco Central José De Gregorio plantea que se permita al Banco Central comprar bonos corporativos, como parte de la ampliación de poderes para el emisor que busca el Ejecutivo.

Los inversionistas esperan que el Banco de Inglaterra (BoE) anuncie (08.00 horas) un aumento de US$125 mil millones en su programa de compra de bonos.

Brasil reporta (08.00 horas) su índice de actividad económica de abril, y analistas anticipan una caída de 11%.

de abril, y analistas anticipan una caída de 11%. Wall Street estará pendiente (10.30 horas) de las cifras de solicitudes iniciales y continuas de subsidios por desempleo. En ambos casos se espera una baja de las solicitudes respecto a la semana anterior.

