Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Mercados en Acción

Estoy muy contenta de estar de vuelta con ustedes. La penúltima jornada del mes está marcada por las últimas declaraciones de Jerome Powell. Durante el encuentro de Jackson Hole, el presidente de la Fed no expresó ninguna prisa por comenzar el retiro de estímulos, aunque reconoció que al menos las compras de bonos se comenzarían a reducir este año. Sus declaraciones llevaron a que el S&P500 y el Nasdaq cerraran el viernes en nivel récord, y frenó el avance del dólar.

La tendencia se mantiene esta mañana. Los índices de Wall Street se preparan para extender las ganancias y alcanzar nuevos máximos, aunque por ahora los avances son modestos (entre 0,06% y 0,11%). El dólar continúa debilitándose a su menor nivel en dos semanas (DXY 92.69). En Europa, con Londres cerrado por feriado, son las acciones alemanas las que destacan esta mañana con un alza de 0,32%. El avance del Stoxx600, sin embargo, es más moderado, apenas 0,11%.

En entrevista con el Financial Times, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, advirtió que los mercados emergentes no resistirían un “taper tantrum” como el de 2013. La declaración es un mensaje a la Fed, sobre la necesidad de preparar con cuidado el retiro de los estímulos. Aunque Powell no dio señales de un inicio inmediato, el mercado anticipa que cifras mejores a las esperadas en el reporte laboral del viernes pueden llevar a una discusión sobre el retiro de estímulos en septiembre.

Otro dato importante esta semana serán los reportes de PMI, especialmente en China, donde se espera que las cifras revelen una mayor desaceleración de la actividad fabril, lo que podría llevar a nuevas medidas de estímulo. Las dudas en torno a qué hará Beijing, también respecto a regulaciones a nuevos sectores, pusieron un freno a los avances en la bolsa de Shanghái y moderaron las alzas en Asia, donde sin embargo el índice regional subió 0,66%.

China también está en la mira de los traders de materias primas. Bloomberg reporta que China subastará el miércoles 150.000 toneladas de sus reservas de metales, incluyendo 30.000 toneladas de cobre. El metal sube esta mañana 0,92% en el Comex, no hay datos del LME, cerrado por el feriado inglés.

Los titulares se concentran también en EEUU, donde el presidente Joe Biden enfrenta presión por múltiples frentes. En lo doméstico, el huracán Ida amenaza con convertirse en una de las tormentas más costosas en la historia del país, tras tocar tierra anoche en la costa de Louisiana. En lo internacional, se vence el plazo para el retiro total de Afganistán. Aún quedan estadounidenses y colaboradores afganos por evacuar. El plazo llega en medio de reportes de nuevas explosiones en las cercanías del aeropuerto y la urgencia de los países europeos y la OTAN por lograr un corredor humanitario para evacuar a más afganos.

Diario Financiero titula su edición de hoy con un sondeo a ejecutivos de empresas, que deja en claro cómo los riesgos políticos se han instalado como factor clave en la gestión. En la portada también destaca una entrevista a la directora del Trabajo, Lilia Jerez, quien anuncia un plan de fiscalización “bastante fuerte” a partir de septiembre.

Estos son los principales temas por ahora. Pueden leer más en DF.CL. Espero que tengan un buen inicio de semana.

