Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Mercados en Acción

La semana comienza con un alza en los rendimientos de los bonos en respuesta a las expectativas de ajuste monetario drástico. Ya no se trata solo de una primera alza de tasas de la Fed en marzo, sino de un aumento de las apuestas a que dicho aumento será de 50 puntos base. De concretarse, sería una de las acciones de política monetaria más agresivas desde inicios de siglo.

Las apuestas aumentaron el viernes, tras un sorpresivo reporte de creación de empleo en enero, con 467.000 puestos de trabajo nuevos, más del doble de lo que esperaba el mercado. A este reporte se sumaron además las expectativas de un BCE y un Banco de Inglaterra también dispuestos a acelerar el ajuste monetario.

Con este panorama en el horizonte, los bonos sufrieron una ola vendedora el viernes, que hizo saltar sus rendimientos. En el caso de los papeles del Tesoro a 10 años, la tasa llegó a 1,93%. Desde entonces hay cierta moderación, con la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años transando en 1,90% esta mañana. Pero se mantiene un aumento de los rendimientos de los bonos a 2 años, también en Europa y Asia.

Precisamente, fue el aumento de las tasas lo que golpeó al Nikkei, que cae 0,70%. Por el contrario, Shanghái, que retoma las actividades tras una semana de feriado, sube 2,03%. En Europa tenemos una sesión algo volátil y por ahora mixta. El Stoxx600 avanza al momento 0,24%. Los futuros de Wall Street borran sus avances y se alinean con caídas en torno a 0,1%. El dólar opera plano, pero vemos una caída en el petróleo (-1%) y el cobre (-0,55%). Por el contrario, las criptomonedas comienzan la semana en buen pie, algunas con alzas de dos dígitos. El bitcoin sube 2,30% a US$42.650.

Hay que seguir con atención lo que pasa en Perú, donde el presidente Pedro Castillo se alista a anunciar entre hoy y mañana un nuevo cambio de gabinete. El mandatario ha realizado 20 cambios ministeriales desde que asumió hace seis meses. El reporte de Financial Times sobre la crisis política de Castillo es devastador, debido a una mezcla de falta de capacidad, corrupción y pelea de grupos de interés. Destaco esta frase de Rodolfo Rojas, director de la consultora de riesgo Sequoia, que resume la situación: "Tienes un presidente que ha demostrado ser un inepto, un Gabinete que no funciona correctamente, un Gobierno que no hace nada y un congreso que no puede acusarlo".

Aunque en Chile el ambiente no es de crisis, sí hay preocupación por lo que pasa en la Convención Constitucional, tema que trató el episodio especial del podcast que dedicamos a este tema la semana pasada. En su edición de hoy, Diario Financiero entrevista a Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, quien sostiene: "Lograr consensos implicará que todas las fuerzas políticas morigeren parte de sus posturas".

También destacan las entrevistas a Ana Lía Rojas, nueva directora ejecutiva de Acera; y a Marcos Kulka, gerente general de Fundación Chile.

