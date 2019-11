Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

La mayor violencia de las protestas en Hong Kong impacta en los mercados. Un policía disparó contra un manifestante y otro fue prendido en fuego en circunstancias aún no claras. Los manifestantes están llamando a paralizar este importante centro financiero. La bolsa de Hong Kong cayó 2,62%, ante el aumento de la violencia en la 24° semana seguida de protestas, y arrastró con ellas a sus pares en Asia. En Europa las caídas son más moderadas, al igual que los futuros de Wall Street retroceden entre 0,24% y 0,27%. El dólar retrocede una vez más frente a las principales monedas.

Los inversionistas también tratan de digerir las últimas declaraciones de Donald Trump, quien el fin de semana afirmó que aún no se ha llegado a un acuerdo con China y que no está listo (y no está de acuerdo) para retirar todos los aranceles impuestos en el último año.

Ante la falta de definición sobre el conflicto comercial entre EEUU y China, los problemas políticos cobran más relevancia. Además de Hong Kong, la atención hoy está en España, donde la apuesta de Pedro Sánchez fracasó en su intento por lograr una mayoría suficiente para formar un nuevo gobierno. Los socialistas volvieron a ganar la mayoría de escaños, pero sus socios de izquierda fueron castigados. Por el contrario, el partido de derecha Vox fue el gran ganador. Sin embargo, ni los partidos de izquierda ni los de derecha suman una mayoría suficiente.

La desigualdad aparece como tema en los titulares. James Dimon, el CEO de JPMorgan, reconoce que este es un "gran problema" para la economía estadounidense, en una entrevista en que criticó a los banqueros "codiciosos" de la crisis financiero de 2008. En una nota a sus clientes, Deutsche Bank Global Research coloca el aumento de desigualdad de ingresos y de acceso a la salud como el principal riesgo para los mercados en 2020, seguido por la falta de solución a la guerra comercial, la desaceleración de China, Europa y Japón, y la incertidumbre política en Washington.

Este será un tema, entre otros que en Chile se buscará resolver a través de una reforma constitucional. Anoche, tras una reunión del comité político y los partidos de Chile Vamos, se anunció que el Gobierno iniciará un proceso de reforma constitucional, a través de un Congreso Constituyente, seguido por un plesbiscito. En un aporte al debate, Diario Financiero publica una entrevista al exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien ve en el acuerdo tributario, una muestra de que los partidos políticos son capaces de acercar posiciones. "La urgencia hoy es encontrar un camino conjunto para construir un pacto nuevo", afirma Valdés, escogido por sus pares como el economista más influyente del año.

En la región, la mirada se concentra en Bolivia, después de que ayer el presidente Evo Morales renunciara al cargo, tras primero convocar a nuevas elecciones. Morales respondió a la presión de las fuerzas armadas y policiales, quienes le pidieron renunciar para poner fin a las manifestaciones. Previamente, la OEA publicó un informe confirmando irregularidades en la elección del 20 de octubre.

