Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

Mercados recuperan +Bitcoin sobre US$ 50.000 + Alerta de la CMF por adelanto de rentas vitalicias

La semana parte con las acciones de Estados Unidos y Europa al alza a la espera de que entre el jueves 26 y sábado 28 de agosto se desarrolle la tradicional reunión de banqueros centrales en Jackson Hole (EEUU). En esta cita se espera que el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, entregue pistas sobre el inicio de la retirada de estímulos económicos.

Hablando de la Fed... Jerome Powell comienza a pavimentar el camino para un segundo mandato como presidente de la entidad luego de que Bloomberg reportara que cuenta con el respaldo de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Un mandato más de Powell reduciría la incertidumbre sobre el camino de la política monetaria en medio de los riesgos de la inflación y la variante delta.

Las acciones en Asia terminaron la jornada con un fuerte alza recuperando terreno tras las fuertes caídas de la semana pasada. El Nikkei japonés subió 1,78% y el CSI 300 chino saltó 1,4%. Con cifras menores en el viejo continente, los inversionistas esperan una batería de cifras esta jornada que incluyen los PMI preliminares de agosto en Estados Unidos, eurozona, Francia, Alemania y Reino Unido.El Euro Stoxx 50 salta 0,64% y el Ftse 100 lo hace 0,49%.

Acoplándose al buen ánimo global e intentando dejar atrás la peor semana desde junio, los futuros de Wall Street operan con ganancias que en el caso del Dow Jones se acercan al 0,5%.

El que recupera terreno es el petróleo que en Nueva York se acerca a los US$ 64 el barril. Pero si hablamos de recuperación no hay que olvidar al bitcoin, ya que volvió a los US$ 50.000 por primera vez desde mediados de mayo.

¿El retorno de los emergentes? Goldman Sachs, Bank of America y Lazard Asset Management están apostando por las acciones de estos mercados en la medida que los inversionistas aprovechan valorizaciones baratas y las vacunas ayudan a la economía mundial a recuperarse de la pandemia. Los precios elevados de las materias primas y las expectativas de crecimiento de las ganancias están encendiendo apuestas alcistas después de más de una década de bajo rendimientos que las dejó en un mínimo de 20 años frente a las acciones de los países desarrollados.

En la portada de Diario Financiero se destaca la discusión que viene en el marco del nuevo proyecto de ley que permite retiro de fondos para las pensiones: el anticipo de las rentas vitalicias. El vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Kevin Cowan, adelantó que en el impacto sería de unos US$ 2.000 millones. Por otro lado, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, destaca que con la renovación del sistema de transporte: "dejaremos atrás el Transantiago".

ATENTOS HOY