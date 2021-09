Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado

Mercados en Acción

+Cifras en balance +El aporte privado +Optimismo empresarial

La semana comienza con nuevas alzas para las acciones mundiales, en una sesión marcada por la ausencia de Wall Street, cerrado por feriado. Son las acciones mineras y financieras las que están liderando las alzas en Europa, donde el Stoxx600 sube 0,49%. En el caso de Asia, las acciones tecnológicas chinas intentaron un repunte, y los índices de Shanghái y Hong Kong marcan alzas de más de 1%, impulsados también por las expectativas de nuevas medidas de estímulo desde Beijing. Mientras, el Nikkei sube 1,83%, todavía en reacción al anuncio de cambio de gobierno, que vendría acompañado -especula el mercado- por nuevas medidas para acelerar la actividad.

En EEUU son las expectativas de estímulo monetario lo que está impulsando las alzas de 0,2%-0,28% que vemos a esta hora en los futuros de Wall Street. El mercado todavía está analizando el reporte laboral publicado el viernes. La figura fue mixta. Si bien se crearon menos de un tercio de los empleos esperados en agosto, el alza de 0,6% de los salarios fue mayor a la esperada, y plantea un complejo escenario para la Fed.

También tuvimos noticias desde Beijing. Pero en esta ocasión no se tratan de nuevas regulaciones o sanciones a empresas, sino un esfuerzo del régimen chino por calmar la incertidumbre de los inversionistas. El viceprimer ministro, Liu He, aseguró a través de la prensa estatal que “los principios y políticas de apoyo al desarrollo de la economía privada no han cambiado, y no cambiarán en el futuro”. Más interesante aún son las cifras que destacó Liu defendiendo la importancia del sector privado, al que atribuyó más de la mitad de los ingresos tributarios de China, ser responsable del 60% del crecimiento económico y de 80% de los trabajos urbanos.

El cobre tuvo una apertura con caída ligera (-0,2%) en Londres, que hoy reabre el histórico “ring” de la bolsa de metales. La sesión para los commodities, sin embargo, está marcada por el alza del aluminio (+1,8%), que superó su máximo en una década (US$2.775 por tonelada), debido a un aparente golpe de estado en Guinea.

En Chile la agenda está dominada por lo que fue un intenso fin de semana en la política, con muchos preguntándose si la Convención Constitucional tendrá un integrante menos o no. Por ahora, Rodrigo Rojas solo ha renunciado a la mesa de la CC.

Diario Financiero abre su edición con el plan de los senadores oficialistas, que buscan que el Ejecutivo presente un proyecto propio para la discusión del royalty minero, en respuesta al proyecto de la oposición que se votará en lo general en la sala. Además, DF recoge los resultados del ICE, que revela un mayor optimismo del mundo empresarial, liderado por la industria y el comercio.

ATENTOS HOY