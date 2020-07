Lo que debes saber este lunes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

Todas las miradas se concentran en Europa, donde la reunión sobre el fondo regional de reactivación ya se extiende a su cuarto día. Los rostros de agotamiento de los líderes europeos se multiplicaron durante el fin de semana. Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca se han mantenido firmes en demandar que los países que recurran al fondo se comprometan a devolver los recursos y a implementar reformas estructurales. El impasse hizo que las acciones asiáticas cerraran a la baja.

Se espera que las conversaciones se retomen al mediodía de Chile, y Bloomberg reporta que los países del bloque austero estarían dispuestos a relajar su postura, aceptando la entrega de subvenciones por unos US$450 mil millones a los países que las soliciten (España e Italia aparecen primeros en la lista). Los otros más de US$300 mil millones que incluiría el fondo se entregarían como préstamos blandos.

Los mercados parecen adelantarse a las conversaciones y confían en que esta propuesta será suficiente para cerrar un acuerdo. Las acciones europeas se recuperan de las bajas con que abrieron la sesión y el Stoxx600 avanza 0,28%. Los futuros de Wall Street operan mixtos, con el Nasdaq como el único índice operando con una leve alza.

Las expectativas del millonario plan de reactivación económica dan alas al euro, que llega esta mañana a su mayor valor en cuatro meses, aumentando la presión sobre la libra esterlina y el dólar estadounidense.

Por el contrario, en Estados Unidos sigue aumentando la preocupación entre los inversionistas. Hay varios factores a considerar. Algunos analistas están advirtiendo que el rally que han tenido las acciones estadounidenses arriesga un abrupto freno. Hasta ahora, el mercado bursátil ha preferido desacoplarse de los fundamentos económicos, pero eso podría llegar a su fin, advierten. En ello influiría el regreso de las cuarentenas en EEUU y decepcionantes reportes de resultados de empresas, sobre todo ante la falta de estimaciones sobre las operaciones para lo que queda del año. Financial Times también recoge cómo entre los inversionistas crece la preocupación y las expectativas de un alza tributaria ante un eventual gobierno del demócrata Joe Biden, dado el salto que ha tenido su candidatura en las encuestas.

Blackrock también cree que es tiempo de reconsiderar ciertas posiciones en su cartera. Bloomberg reporta que Blackrock se ha unido a otros inversionistas institucionales en su decisión de capitalizar las ganancias del último rally de la bolsa china, para apostar por otros mercados emergentes. En el caso del administrador de fondos estadounidenses las apuestas estarían en India, Indonesia, Rusia y México.

En Chile, esta semana será decisiva para el futuro del sistema previsional. Diario Financiero publica una amplia entrevista con la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, en la que aborda la necesidad de la reforma al sistema. “El sistema tal como lo conocemos, no está dando el ancho, no está entregando las soluciones que las personas necesitan. Esto lo hemos hablado miles de veces y, no necesariamente toda la gente lo entiende”, afirma. Pero mientras esa reforma avanza, el voto más inmediato en el Senado será sobre el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Una encuesta de Cadem revela que un 82% de las personas consultadas retiraría el 10% de sus ahorros, si se aprueba el proyecto. En la sección de Opinión, Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile, explica consecuencias de mediano y largo que hasta ahora no se han considerado en la discusión.

ATENTOS HOY:

Economistas y constitucionalistas presentarán sus argumentos ante la Comisión de Constitución del Senado (09.30 horas), en el trámite de la reforma para permitir el retiro parcial de los ahorros previsionales . La Comisión sesionará hasta el total despacho del proyecto.

. La Comisión sesionará hasta el total despacho del proyecto. El ministro de Hacienda tendrá una larga jornada también en el Senado, donde las comisiones de Hacienda y Trabajo avanzarán en el trámite de los proyectos del plan de emergencia .

. Los tenedores de bonos argentinos estarán atentos a una conferencia virtual del presidente Alberto Fernández, organizada por el Council of the Americas. Fernández insistirá en que Argentina “no tiene más dólares para mejorar la oferta”.

Al cierre de la jornada (19.30 horas), los mercados reciben el dato de inflación de Japón a junio. Se espera un alza mensual de 0,1%.

