Lo que debes saber este lunes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

La primera jornada de la semana comienza con alzas generalizadas en las bolsas, impulsadas por señales de mayor dinamismo en China y renovado optimismo por la banca europea. Las acciones asiáticas avanzaron más de 1%, y el apetito por el riesgo se extendió hasta Europa, donde el Stoxx600 sostiene un avance de más de 1,5% desde la apertura. Los futuros de Wall Street suben en torno a 1%. El dólar se debilita y retrocede frente a las principales monedas.

Durante el fin de semana, China reportó que los beneficios industriales subieron en agosto por cuarto mes consecutivo. El indicador se sumó así a cifras de exportaciones y consumo para ofrecer un panorama de mayor dinamismo en ese país.

La banca europea también recibe un espaldarazo desde Asia. El banco HSBC subió más de 8%, tras el reporte de que el holding chino Ping An Insurance decidió aumentar su participación accionaria. El alemán Commerzbank presentó a su nuevo CEO. También hay optimistas perspectivas para las estrategias de Deutsche Bank y Santander. El índice de los bancos europeos sube 4% en respuesta.

La elección presidencial en EEUU se perfila como un tema central esta semana, con el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden agendado para mañana. Trump llegará al debate en medio de la polémica por su pago, o no pago, de impuestos en los últimos años. Según un reporte de The New York Times, Trump registra pérdidas recurrentes y un alto nivel de endeudamiento. Trump desmiente el reporte. El debate también estará marcado por la disputa por el control de la Corte Suprema. El fin de semana, Trump presentó a su candidata, la jueza conservadora Amy Coney Barrett. Los demócratas tratarán de frenar la elección.

Los titulares locales están ocupados por el plan de subsidio al empleo anunciado ayer por el presidente Sebastián Piñera. Diario Financiero destaca que el plan tiene un énfasis en aumentar la contratación de jóvenes y mujeres. Las empresas podrán solicitar los beneficios desde hoy hasta marzo. También en la edición de hoy, el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, hace un llamado a la cautela: “Vamos a seguir con problemas y con mucha gente pasándolo mal todavía por un tiempo”.

ATENTOS HOY: