Lo que debes saber este lunes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

Los mercados comienzan marzo con buen pie y un regreso del apetito por el riesgo. En Asia, el índice regional subió 1,77%, a pesar de que la industria manufacturera china desaceleró su ritmo en febrero. Las alzas se extienden a Europa, donde el Stoxx600 sube 1,72%. El FTSE100 se acerca a un avance de 2%, ante expectativas del anuncio de nuevas medidas de estímulo para el mercado inmobiliario. Los futuros de Wall Street también registran fuertes avances. El Nasdaq lidera las alzas con un 1,43%.

Los índices accionarios se benefician de la estabilización de los bonos soberanos. La ola vendedora se desacelera y los rendimientos de los principales bonos de referencia caen. El mercado parece convencerse de que los bancos centrales actuarán como sea necesario para mantener las tasas bajas por un tiempo prolongado. Como el banco central de Australia que hoy anunció que duplicará su programa de compra de bonos. Los rendimientos de los papeles del Tesoro a 10 años también cayeron al inicio de la sesión europea, pero a esta hora se revierten las pérdidas y la tasa sube a 1,43%.

En su tradicional carta a los inversionistas, Warren Buffett advirtió que “no es un buen momento para estar invertido en bonos”. Fue una de las pocas pistas que dio sobre el debate actual en el mercado. ¿Qué otras pistas entregó el mítico inversionista? En 2020, Berkshite Hathaway redujo a casi la mitad su exposición a bancos, aseguradoras y empresas financieras. Por el contrario, adquirió importantes participaciones en Chevron (energía) y Verizon (telecomunicaciones), además de farmacéuticas y una apuesta por US$6.000 millones en corredoras de bolsas y acciones industriales japonesas.

Alzas en los PMI de manufacturas en Europa alimentan el optimismo de un aceleramiento de la recuperación. A esto se suma el avance del paquete de estímulo fiscal en EEUU. El proyecto del presidente Joe Biden fue aprobado por la Cámara de Representantes del sábado, y se espera su votación esta semana en el Senado. Además, EEUU aprobó la aplicación de la vacuna de J&J, que requiere una sola dosis, lo que permitiría acelerar la inmunización en ese país.

Pero no solo hay mucha atención a lo que pase esta semana en el mercado de renta fija. También hay dudas sobre la continuidad del rally de las materias primas, tras las fuertes caídas del viernes. El cobre comenzó el mes con más pérdidas en la bolsa de Shanghái, pero podría tener una sesión al alza en Londres y Chicago. En entrevista con Financial Times, Richard Adkerson, presidente y CEO de Freeport, aseguró que el alza del cobre a su mayor precio en una década no es algo coyuntural, sino “un reflejo de los fuertes fundamentos subyacentes”. Adkerson insistió en el bajo nivel de inventarios y las expectativas de un fuerte aumento de la demanda por el metal.

En Chile, la expectativa del mercado se concentra en Cencosud, en la que será una semana clave para el retailer. Diario Financiero recoge las especulaciones en el mercado respecto al futuro del conglomerado, además adelanta que Heike y Peter Paulmann formarán un triunvirato junto al CEO Matías Videla, con respaldo del directorio. También son días clave para CorpGroup, que enfrenta un vencimiento de deuda por US$17 millones el próximo 15 de marzo, y aún no ha concretado una oferta para reestructurar los pagos.

ATENTOS HOY: