Lo que debes saber este lunes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

Cifras de China no convencen + Criptomonedas toman fuerza + CorpGroup Banking abre el detalle de sus deudas

Los mercados globales comienzan la semana con poco ánimo y el dólar al alza a la espera de que esta semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, entregue nuevas declaraciones el miércoles sobre el estado inflacionario en Estados Unidos.

En Wall Street, los futuros del Nasdaq y el Dow Jones se alejan de sus máximos históricos con una caída de 0,22%, mientras que el S&P 500 pierde 0,25%.

En tanto, luego de marcar el viernes su mejor racha desde 2006, el mercado bursátil europeo se acopla a la tendencia estadounidense y todos los índices de la zona caen a terreno negativo.

El índice paneuropeo Stoxx 600 especialmente se roba las miradas al retroceder 0,50% a los 473 puntos. Por lo mismo, para los inversionistas será vital el informe del producto interno bruto (PIB) de la zona euro que se publicará mañana.

Por otro lado, la sesión en Asia fue más pesimista luego de que la producción industrial y ventas minoristas de China no lograron cumplir con las expectativas del mercado en julio. Mientras que los analistas esperaban un crecimiento de 7,8% y 11,5%, respectivamente, finalmente ambos datos se ubicaron en 6,4% y 8,5%.

A nivel de divisas, el dollar index -que mide la divisa estadounidense con una cesta de monedas- avanza 0,11% esta mañana, mientras el cobre pierde 1,61% en el mercado Comex, ubicándose en US$ 4,3110 la libra.

Y Bitcoin, una de las criptomonedas más importantes del mercado, ha regresado con fuerza a las pistas tras alcanzar el fin de semana el nivel de US$ 47 mil, de la mano de otras divisas como Ethereum y Cardano, que ya suben 4% y 3%, cada una. Como efecto, la capitalización de este mercado se ubicó sobre US$ 2 billones (miles de millones), un nivel no visto desde mayo de este año.

Diario Financiero publica en su edición de hoy el detalle de los compromisos financieros que mantiene CorpGroup Banking con bancos locales e internacionales, municipalidades, la Tesorería General de la República e incluso operaciones interempresas del grupo, todo esto en el marco del proceso de reorganización que se da bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.

